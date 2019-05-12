Если референдум по расширению института двойного гражданства в Литве не состоится, то будет инициировано обращение в Конституционный суд по вопросу снижения планки голосов "за", и будет предложено провести референдум еще раз, заявил лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис.
© DELFI / Tomas Vinickas

Карбаускис заявил журналистам, что еще во время подготовки к референдуму учитывалось, что будет сложно добиться, чтобы в выборах участвовали и одобрили расширение двойного гражданства более половины всех граждан, обладающих правом голоса.

"В любом случае, мы, сейм, обратимся в Конституционный суд с вопросом, можно ли изменить в этой статье требование и вынести этот вопрос на другой референдум, возможно во время парламентских выборов и следующих президентских выборов еще раз, но уже с другим требованием – не 50% (обладающих правом голоса – BNS) жителей Литвы, а, например, 30%", – сказал журналистам Карбаускис.

На состоявшемся сегодня референдуме предлагалось расширить институт двойного гражданства так, чтобы литовский паспорт могли сохранить люди, получившие "гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции". Институт двойного гражданства будет расширен, если на референдуме за это проголосуют не менее 1 млн. 236 тыс. 203 избирателей.

Карбаускис также возмущался агитацией консерваторов не брать бюллетени другого референдума по сокращению количества членов сейма и обвинил их в том, что "они его, возможно, подорвали".

"Эти же консерваторы пять лет назад предлагали сократить количество членов сейма. Это гадко и так похоже на них", – рассуждал он.

На референдуме о сокращении числа парламентариев, который также состоялся в воскресенье, предлагалось установить в Конституции 121 место в сейме вместо нынешних 141.

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