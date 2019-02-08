Он сказал, что ждет от Дали Грибаускайте "объяснения, почему она поступила таким образом, ведь кандидатура была согласована".

"Теперь нет никакого основания верить словам президента, если она говорит, что утверждает кандидата, доверие подорвано. В этой ситуации, если президент скажет: "Прошу прощения, я больше не буду так поступать, согласованная кандидатура точно будет утверждена", - тогда, я думаю, вопрос будет решаться. Но когда президент говорит: "Я не согласовывала" - это неправда", - сказал Карбаускис в пятницу радиостанции Ziniu radijas.

Премьер неделю назад публично назвал кандидата в министры охраны окружающей среды, встреча Грибаускайте с Гуджюнайте состоялась в понедельник (4 февраля). Ее присяга была включена в график работы сейма 12 февраля. В среду Грибаускайте отказалась назначить Гуджюнайте на должность министра, утверждая, что кандидат не обладает необходимым деловым опытом и не продемонстрировала на встрече необходимые для руководства конкретным сектором знания и компетентность.

После этого решения премьер заявил, что не будет предлагать кандидатов на должность министра охраны окружающей среды до президентских выборов в мае.

Тридцатилетняя член Литовской социал-демократической партии труда Гуджюнайте осталась работать вице-министром юстиции, а ранее она была атташе по вопросам юстиции в представительстве Литвы при Евросоюзе, работала в Минюсте. Она значится первым номером в списке социал-трудовиков на муниципальных выборах в Вильнюсе.

Кресло министра охраны окружающей среды пустует с декабря прошлого года, когда премьер Саулюс Сквернялис уволил министра Кястутиса Навицкаса.