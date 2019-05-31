Карбаускис: если не сменится глава Сейма Литвы, возможны досрочные выборы

"Если не произойдет смены на позиции председателя Сейма, коалиционный договор не будет действовать. Если он не будет действовать, тогда у предлагаемого Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ) премьера Саулюса Сквернялиса не будет возможности формировать правительство. (...) Это значит, что мы идем к ситуации, в которой неизбежно будут внеочередные выборы", - сказал Р. Карбаускис BNS.
ЛСКЗ, Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) в четверг подписали меморандум о правящей коалиции, в котором намечено, что должность спикера сейма получат социал-трудовики.
Р. Карбаускис сказал, что партия рассмотрит возможность исключения занимающего сейчас пост спикер сейма Виктораса Пранцкетиса их своих рядов, "если он будет разрушать коалицию своими действиями".
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