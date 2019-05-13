"Люди, которые голосуют за консерваторов, по мнению президента - зрелые, и наоборот, - кто голосует за "крестьян", по ее мнению, незрелые. Об этом было сказано прямо. Я думаю, те, кто голосовал за Саулюса Сквернялиса тоже зрелые", - сказал Карбаускис.
"Быть может, она намекает, что вы станьте зрелыми и отвернитесь от Литовского союза крестьян и зеленых", - сказал Карбаускис.
Политика такое заявление президента не слишком удивило, поскольку, по его словам, такую позицию она демонстрировала и раньше.
"Президент хочет, чтобы победили консерваторы, она переживала после парламентских выборов, сейчас и всегда это было видно. В данном случае президент очень радуется победе, видно, об этом и идет речь в ее заявлении", - подытожил Карбаускис.
"Эти выборы показали зрелость литовского общества. У людей есть четкие ценностные установки, не затронутые ни дешевым популизмом, ни агрессивным диктатом", – говорится в комментарии Грибаускайте.
В воскресенье, в первом туре президентских выборов Ингрида Шимоните, выдвинутая Союзом Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), набрала 31,13% голосов, независимый кандидат Гитанас Науседа - 30,95% голосов избирателей.
Через две недели они встретятся во втором туре выборов. В первом туре выборов изъявили свою волю 56,85% обладающих правом голоса.
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