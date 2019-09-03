Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис не исключает, что уже на следующей неделе, когда начнется парламентская сессия, на которой будет рассматриваться вопрос импичмента спикеру парламента Литвы Викторасу Пранцкетису, консерваторы могут вступиться за спикера.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Kiril Čachovskij

ПО словам Карбаускиса, консерваторы могут не обращать внимание на критику Пранцкетиса за то, что он не представил правлению парламента информацию о связях депутата Ирины Розовой с российскими дипломатами.

"Я не исключаю этого, поскольку они (консерваторы) часто делают не то, что важно для государства, что важно для решения вопросов, связанных с нацбезопаснсотью. Они часто считают просто – как вогнать еще один гвоздь в нас, как во власть... Это они делают систематически", - сказал Карбаускис.

Статьи по теме:
Бывший глава ДГБ Литвы: об этом политике говорили и в отчетах, что уже там говорить о секретных справках  (58)
После информации о депутате Розовой консерваторы просят о расследовании влияния РФ в Литве  (48)

"Ситуация с Розовой как минимум аналогична ситуации с Бастисом. Как минимум, если не сложнее. Поэтому в данной ситуации сложно было бы объяснить, как тут будет выкручиваться оппозиция, ведь очевидно, что спикер сделал нечто непонятное, то, что невозможно объяснить", - сказал Карбаускис прибавив, что, по его мнению, консерваторы, реагируя на эту ситуацию, ведут себя мягче чем в случае с Миндаугасом Бастисом.

Сам Карбасукис сказал, что имеющихся данных о связях и деятельности Розовой достаточно, чтобы объявить импичмент и ей.

"Если аргументов хватило в случае с Бастисом, то достаточно и здесь, ведь речь идет о том же. Я знаю одно, где бы ни был человек - среди правящих или в оппозиции, в данном случае нет исключений, это связано с нацбезопасностью. Из того, что говорят в общественном пространстве, для меня это ситуации аналогичные", - обобщил Карбаускис.

На прошлой неделе лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал в интервью Žinių radijas, что если информация о деятельности Розовой подтвердится, то ее должны исключить из парламента. Он заметил также, что Пранцкетис должен ответить на вопрос, не оказывал ли на него давление Карбаускис из-за справки ДТБ о Розовой.

"Пранцкетис должен ответить на простой вопрос – знал ли о справке Карбаускис и просил ли не предавать эту информацию огласке", – сказал в минувшую пятницу Ландсбергис.

Карбаускис называет такие подозрения глупостью.

"Это глупость, откуда мне знать. Вы знаете о том, как передавались справки. Сначала они попали в комитет, потом к спикеру – никто в нашей фракции не знал, так откуда я мог знать? Я понимаю, что сейчас люди, пытаясь выкрутиться выдвигают всякие версии", - сказал он.

Напомним, что парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне, рассмотрев информацию Департамента госбезопасности Литвы, на основе которой Розовой было отказано в выдаче разрешения на работу с секретной информацией, решил создать временную комиссию, на которой выяснят, может ли быть объявлен импичмент. Параллельно будут выяснять, как оценить действия Пранцкетиса и бывшего главы ПКНБО Витаутаса Бакаса и еще нескольких депутатов, которым было известно об информации госбезопасности о связях Розовой, не пресекших угрозу нацбезопасности.

Статьи по теме:

Что общего между депутатом Розовой и российским разведчиком: карьере обоих подозрения не помешали (107)

Тихий, вежливый, хорошо информированный, внимательный...

Справка госбезопасности Литвы показала, что депутат Розова согласовывала с российскими дипломатами (42)

Депутат литовского парламента Ирина Розова не...

Карбаускис говорит о расследовании, Розова об ошибке: "я просто не поняла" (24)

Член Сейма Литвы Ирина Розова говорит, что не поняла,...

Премьер Литвы: информация о Розовой не мешает коалиции с ИАПЛ (7)

Информация, из-за которой парламентарию Ирине Розовой...

Парламентское расследование на горизонте: Розова не получила разрешение из-за сокрытия контактов (17)

Член Сейма Литвы Ирина Розова не получила разрешения...

Политика

Прокуратура Литвы передает в суд дело о непрозрачной выдаче визы россиянину

Во вторник Генпрокуратура сообщила, что передала в суд...

Нармонтас приступил к обязанностям вице-министра окружающей среды

Марюс Нармонтас, специалист по строительству и...

Глава МИД Литвы и новый посол Беларуси обсудили вопрос безопасности Островецкой АЭС (1)

Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас...

МИД Китая: дипломаты в Литве законы не нарушали (12)

Китайские дипломаты в Литве закон не нарушали, а...

Карбаускис: данных о Розовой для объявления импичмента достаточно (23)

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис не исключает, что...

TOP новостей

Карбаускис: данных о Розовой для объявления импичмента достаточно (23)

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис не исключает, что...

Литва победила Канаду и вышла во второй этап ЧМ по баскетболу

Сборная Литвы по баскетболу одержала вторую победу...

Namo statybos Namo statybos

Массовое злоупотребление: вокруг Вильнюса на сельскохозяйственной земле строят дома (19)

Вы хотите построить дом в красивом месте недалеко от...

Прокуроры не видят преступления в решении снять доску Норейке (7)

Прокуроры отказались начинать досудебное...

МИД Китая: дипломаты в Литве законы не нарушали (12)

Китайские дипломаты в Литве закон не нарушали, а...