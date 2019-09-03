ПО словам Карбаускиса, консерваторы могут не обращать внимание на критику Пранцкетиса за то, что он не представил правлению парламента информацию о связях депутата Ирины Розовой с российскими дипломатами.

"Я не исключаю этого, поскольку они (консерваторы) часто делают не то, что важно для государства, что важно для решения вопросов, связанных с нацбезопаснсотью. Они часто считают просто – как вогнать еще один гвоздь в нас, как во власть... Это они делают систематически", - сказал Карбаускис.

"Ситуация с Розовой как минимум аналогична ситуации с Бастисом. Как минимум, если не сложнее. Поэтому в данной ситуации сложно было бы объяснить, как тут будет выкручиваться оппозиция, ведь очевидно, что спикер сделал нечто непонятное, то, что невозможно объяснить", - сказал Карбаускис прибавив, что, по его мнению, консерваторы, реагируя на эту ситуацию, ведут себя мягче чем в случае с Миндаугасом Бастисом.

Сам Карбасукис сказал, что имеющихся данных о связях и деятельности Розовой достаточно, чтобы объявить импичмент и ей.

"Если аргументов хватило в случае с Бастисом, то достаточно и здесь, ведь речь идет о том же. Я знаю одно, где бы ни был человек - среди правящих или в оппозиции, в данном случае нет исключений, это связано с нацбезопасностью. Из того, что говорят в общественном пространстве, для меня это ситуации аналогичные", - обобщил Карбаускис.

На прошлой неделе лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал в интервью Žinių radijas, что если информация о деятельности Розовой подтвердится, то ее должны исключить из парламента. Он заметил также, что Пранцкетис должен ответить на вопрос, не оказывал ли на него давление Карбаускис из-за справки ДТБ о Розовой.

"Пранцкетис должен ответить на простой вопрос – знал ли о справке Карбаускис и просил ли не предавать эту информацию огласке", – сказал в минувшую пятницу Ландсбергис.

Карбаускис называет такие подозрения глупостью.

"Это глупость, откуда мне знать. Вы знаете о том, как передавались справки. Сначала они попали в комитет, потом к спикеру – никто в нашей фракции не знал, так откуда я мог знать? Я понимаю, что сейчас люди, пытаясь выкрутиться выдвигают всякие версии", - сказал он.

Напомним, что парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне, рассмотрев информацию Департамента госбезопасности Литвы, на основе которой Розовой было отказано в выдаче разрешения на работу с секретной информацией, решил создать временную комиссию, на которой выяснят, может ли быть объявлен импичмент. Параллельно будут выяснять, как оценить действия Пранцкетиса и бывшего главы ПКНБО Витаутаса Бакаса и еще нескольких депутатов, которым было известно об информации госбезопасности о связях Розовой, не пресекших угрозу нацбезопасности.