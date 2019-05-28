"Выборы в Европарламент (ЕП) закончились, у нас есть президентские выборы, у нас есть новый избранный президент, вместе с избранным президентом будем искать решения, которые сделали бы жизнь людей лучше", - сказал Р. Карбаускис во вторник журналистам в сейме.
"Я очень рад, что у нас есть новый президент, взгляд которого на будущее государства совпадает с нашим", - сказал Р. Карбаускис.
На вопрос, на каких выборах, которые было обещано выиграть: муниципальные, президента и ЕП, - "крестьяне" победили, Р. Карбаускис ответил: "на всех трех".
На выборах президента кандидат "крестьян" Саулюс Сквернялис не попал во второй тур.
"Крестьяне" сначала критиковали избранного президента Гитанаса Науседу, называя его кандидатом консерваторов, а потом, во втором туре поддержали его кандидатуру.
На выборах ЕП партия ЛСКЗ осталась третьей после консерваторов и социал-демократов, однако получила на один мандат больше, чем у нее было - теперь в ЕП у нее будет два представителя.
В ночь выборов Р. Карбаускис сказал, что результат его не устраивает.
"Как тут хорошо оценивать. Нам на самом деле придется собраться и думать, что делать, потому что результат не такой, какой нас устроил бы. А какие шаги будут - будем решать", - сказал Р. Карбаускис журналистам в ночь на понедельник.
"Каждый руководитель партии хочет победить на выборах. Если не удалось, значит, мы ошиблись", - сказал тогда лидер "аграриев".
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