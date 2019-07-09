"Да, несомненно, сменится председатель комитета. Это произойдет в ближайшее время, возможно в четверг", – сказал Р. Карбаускис журналистам во вторник.
С другой стороны, он сказал, что пока не знает, кто будет выдвинут в главы КНБО.
Р. Карбаускис отметил, что шаг В. Бакаса не удивил ни его, ни фракцию, поскольку депутат уже несколько недель назад предупредил о такой возможности.
"Это решение не удивило фракцию. Витаутас Бакас говорил, что если будет сформирована коалиция при участии фракции "Порядок и справедливость", то он покинет фракцию. С другой стороны, он агитировал за правительство меньшинства, которое бы поддержали консерваторы", – сказал лидер партии.
"Мы все равно сохраняем математическое большинство", – сказал Р. Карбаускис.
Он отметил, что у него нет претензий к работе В. Бакаса, и выразил надежду на то, что будут приняты поправки к закону, инициированные после парламентского расследования, проведенного КНБО.
После ухода В. Бакаса во фракции ЛКЗС осталось 49 членов Cейма. Кроме того, сокращается и количество депутатов, входящих в коалицию – в ней осталось 75 членов Сейма из 141.
Карбаускис: Бакас должен будет покинуть пост главы КНБО
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