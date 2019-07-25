Фракция правящих "аграриев" выдвигает в еврокомиссары литовского министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса.
Virginijus Sinkevičius, Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Сегодня во фракции мы проголосовали за то, кого видим кандидатом в члены Еврокомиссии. Фракция на самом деле единогласно поддержала кандидатуру Виргиниюса Синкявичюса, и наша политическая воля фракции, полагаю, и партии, будет заключаться в том, чтобы В. Синкявичюс был предложен кандидатом в еврокомиссары", – сказал лидер партии Рамунас Карбаускис журналистам в Сейме Литвы.

Статьи по теме:

Карбаускис: с назначением новых министров не должно возникнуть проблем

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил,...

Решение по позиции еврокомиссара должно быть принято в ближайшее время (2)

Решение о представителе Литвы в Еврокомиссии (ЕК)...

Глава МИД Литвы: страна запаздывает с вопросом кандидатуры еврокомиссара (9)

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...

Науседа предлагает учредить координатора ЕС по синхронизации ЛЭП Балтии

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа предложил...

Политика

Сейм Литвы планирует завершить весеннюю сессию

В четверг Сейм Литвы планирует завершить продленную...

Карбаускис: "аграрии" выдвигают в еврокомиссары Синкявичюса

Фракция правящих "аграриев" выдвигает в еврокомиссары...

Президент Литвы вернул Сейму на дорассмотрение поправку к закону о лесах (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа вернул Сейму на...

Карбаускис: с назначением новых министров не должно возникнуть проблем

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил,...

Новый план: вместо Пранцкетиса – повышение "детских" денег (21)

Комиссия по этике Литовского союза крестьян и зеленых...

TOP новостей

Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis

Гостиница в Калининграде: невиданная роскошь за мизерную плату (141)

Доводилось ли вам спать на кровати в форме ракушки? Или...

В Правенишкской колонии продолжается бунт, есть пострадавшие (3)

В Правенишкской колонии – снова беспорядки: в среду...

Президент Литвы вернул Сейму на дорассмотрение поправку к закону о лесах (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа вернул Сейму на...

Воздух прогреется до 28 градусов, прогнозируют грозу

В ночь на четверг небо станет ясным, ожидается...

В Литве меняется маркировка куриных яиц (6)

Крупнейший поставщик яиц в Литве компания Groward Group...