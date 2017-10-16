В проведенном по его инициативе в Люксембурге перед встречей Совета ЕС рабочем завтраке участвовали пять министров, включая главу британской дипломатии Бориса Джонсона.
"Предваряя встречу, я сказал, что нам следует отличать Россию от Кремля. В. Кара-Мурза развил эту тему и хотел представить альтернативную точку зрения, не прося никакой финансовой помощи или помощи в смене власти, потому что подчеркнул, что это дело граждан России. Единственное, о чем он просил - придерживаться принципов, ценностей и поддерживать связи с гражданским обществом, помогать культурной интеллигенции", - сказал министр по телефону из Люксембурга.
Министры стран - членов ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник должны обсуждать в основном соглашение по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил Иран в нарушении договора 2015 года. По словам Л. Линкявичюса, министры ЕС должны выразить поддержку такому соглашению.
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