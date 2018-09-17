За Шимоните свой голос отдали 37 отделений. Сама депутат пока не сказала, примет ли участие в выборах. На втором месте - Жигимантас Павилёнис (34), который уже заявил о своем намерении принять участие в выборах.

На третьем месте бывший советник президента банка SEB Гитанас Науседа (28), а на четвертом - дипломат Вигаудас Ушацкас (27).

Науседа о своем решении должен объявить 17 сентября, а Ушацкас 5 сентября уже сообщил, что намерен участвовать в выборах.

Сейчас руководство СО-ХДЛ ждет решений выдвинутых кандидатов, примут ли они участие во внутренних выборах, после которых выяснится, кого консерваторы поддержат на выборах в 2019 году.