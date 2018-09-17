За Шимоните свой голос отдали 37 отделений. Сама депутат пока не сказала, примет ли участие в выборах. На втором месте - Жигимантас Павилёнис (34), который уже заявил о своем намерении принять участие в выборах.
На третьем месте бывший советник президента банка SEB Гитанас Науседа (28), а на четвертом - дипломат Вигаудас Ушацкас (27).
Науседа о своем решении должен объявить 17 сентября, а Ушацкас 5 сентября уже сообщил, что намерен участвовать в выборах.
Сейчас руководство СО-ХДЛ ждет решений выдвинутых кандидатов, примут ли они участие во внутренних выборах, после которых выяснится, кого консерваторы поддержат на выборах в 2019 году.
Организация в Литве референдума по гражданству может обойтись в 1,8 – 2,5 млн евро (3)
Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы подсчитала,...
Предложение президент Литвы: зарплата приставов не должна превышать 15% взысканной суммы (3)
Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы...
Кандидаты в президенты от консерваторов: Ушацкас на 4-м месте (5)
В минувшие выходные завершилось голосование отделений...
В понедельник Науседа объявит, будет ли баллотироваться в президенты (26)
Бывший советник президента банка SEB Гитанас Науседа 17...
СМИ: участвовать в выборах президента Литвы будет философ (52)
Философ Арвидас Юозайтис подтвердил Службе новостей...
TOP новостей
Власти Литвы готовятся к борьбе с ТЦ, но говорят о здоровом росте цен (11)
Как Минфин Литвы , так и экономисты коммерческих банков...
Предложение президент Литвы: зарплата приставов не должна превышать 15% взысканной суммы (3)
Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы...
Глава Центробанка Литвы о пенсионном накоплении: это бомба в будущем
Нынешние перемены в системе пенсионного накопления –...
Новое отравление в Солсбери: обошлось без "Новичка", но не без русских (27)
Вечером 16 сентября стало известно о новом отравлении в...
Как в Норвегии отовариться дешевле, чем в Литве? (6)
У Норвегии репутация одной из самых дорогих стран...