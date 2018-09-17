В минувшие выходные завершилось голосование отделений Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) по вопросу оказания поддержки потенциальным кандидатам в президенты. На первом месте среди кандидатов оказалась консерватор Ингрида Шимоните, пишет lrt.lt.
Vygaudas Ušackas paskelbia, kad kandidatuos į prezidentus
© DELFI / Mantas Jokubauskas

За Шимоните свой голос отдали 37 отделений. Сама депутат пока не сказала, примет ли участие в выборах. На втором месте - Жигимантас Павилёнис (34), который уже заявил о своем намерении принять участие в выборах.

На третьем месте бывший советник президента банка SEB Гитанас Науседа (28), а на четвертом - дипломат Вигаудас Ушацкас (27).

Статьи по теме:
Известен еще один кандидат приближающихся президентских выборов  (8)
В понедельник Науседа объявит, будет ли баллотироваться в президенты  (26)

Науседа о своем решении должен объявить 17 сентября, а Ушацкас 5 сентября уже сообщил, что намерен участвовать в выборах.

Сейчас руководство СО-ХДЛ ждет решений выдвинутых кандидатов, примут ли они участие во внутренних выборах, после которых выяснится, кого консерваторы поддержат на выборах в 2019 году.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Рейтинг кандидатов в президенты: наступает время перемен (26)

В конце августа в тройку популярных кандидатов на пост...

Загадочные намеки Науседы: сгоряча такие решения не принимают (8)

Советник президента банка SEB экономист Гитанас...

Политика

Организация в Литве референдума по гражданству может обойтись в 1,8 – 2,5 млн евро (3)

Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы подсчитала,...

Предложение президент Литвы: зарплата приставов не должна превышать 15% взысканной суммы (3)

Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы...

Кандидаты в президенты от консерваторов: Ушацкас на 4-м месте (5)

В минувшие выходные завершилось голосование отделений...

В понедельник Науседа объявит, будет ли баллотироваться в президенты (26)

Бывший советник президента банка SEB Гитанас Науседа 17...

СМИ: участвовать в выборах президента Литвы будет философ (52)

Философ Арвидас Юозайтис подтвердил Службе новостей...

TOP новостей

Власти Литвы готовятся к борьбе с ТЦ, но говорят о здоровом росте цен (11)

Как Минфин Литвы , так и экономисты коммерческих банков...

Предложение президент Литвы: зарплата приставов не должна превышать 15% взысканной суммы (3)

Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы...

Глава Центробанка Литвы о пенсионном накоплении: это бомба в будущем

Нынешние перемены в системе пенсионного накопления –...

Новое отравление в Солсбери: обошлось без "Новичка", но не без русских (27)

Вечером 16 сентября стало известно о новом отравлении в...

Kainos Norvegijoje / N. Zverko nuotr. Kainos Norvegijoje / N. Zverko nuotr. Kainos Norvegijoje / N. Zverko nuotr.

Как в Норвегии отовариться дешевле, чем в Литве? (6)

У Норвегии репутация одной из самых дорогих стран...