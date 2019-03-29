Мероприятие, организованное Польским дискуссионным клубом, пройдет в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ул. Вокечю, 10, ауд. 402) 3 апреля 2019 г. в 18:00. Мероприятие организуют Польский дискуссионный клуба.
В дебатах 3 апреля примут участие Витянис Андрюкайтис, Гитанас Науседа, Ингрида Шимоните и Вальдемар Томашевский. Модератором встречи выступит Мариуш Антонович.
А 8 апреля трое ведущих, согласно результатам опроса общественного мнения, кандидатов в президенты Гитанаса Науседы, Саулюса Сквернялиса и Ингриды Шимоните состоятся в Вильнюсе в понедельник, 8 апреля.
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