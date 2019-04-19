Кандидат консерваторов, член сейма и экс-министр финансов Ингрида Шимоните среди возможных внешних угроз Литве назвала Россию, но отметила, что есть и другие риски.

"У нас есть совершенно ясные внешние угрозы, и здесь мы можем говорить об угрозе той же России, физической угрозе, я имею в виду для нас как государства, как территории. Но также есть и угрозы, связанные с так называемыми мягкими процессами, скажем, неуправляемой миграцией или угрозой распространения терроризма. Различные гибридные угрозы, которые сейчас часто балансируют на рубеже традиционной войны", – сказала И. Шимоните.

Кандидат правящих "аграриев", премьер-министр Саулюс Сквернялис упоминал внешние риски, кибернетическую безопасность, гибридные угрозы и коррупцию.

"Также деятельность разведок враждебных зарубежных государств, шпионаж, попытки воздействовать на определенных наших должностных лиц, получить информацию. Кибернетические атаки, коррупция - одна из таких угроз. (...) Социально уязвимые люди начинают не доверять своему государству, думать, что кто-то где-то жил или живет лучше, поэтому пришедший извне "спасатель" может помочь справиться, привести это в порядок", – сказал С. Сквернялис.

Руководитель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, европарламентарий Вальдемар Томашевский акцентировал демографические, ценностные проблемы страны.

Социал-демократ, еврокомиссар Витянис Повилас Андрюкайтис убежден, что в Литве, прежде всего, необходимо обеспечить социальную справедливость, не превращая страну в "полигон военных конфликтов".

Экономист Гитанас Науседа призвал обратить внимание на вовлеченность людей и повышение их бдительности, на социальное отчуждение. Член сейма Миндаугас Пуйдокас в качестве угроз назвал эмиграцию, политическую коррупцию, бедность.

Философ Арвидас Юозайтис отметил, что важно сохранять литовский язык. По его словам, история свидетельствует о том, что Литовское государство потерпело крах, когда лишилось литовского языка как основы государственности.

Член сейма Наглис Путейкис критиковал, слишком большое, по его мнению, потакание Германии и Франции в вопросах военной безопасности. По его словам, никто не требует от Литвы выделять на оборону более 2% внутреннего валового продукта.

Европарламентарий Валентинас Мазуронис в основном акцентировал внутренние угрозы.

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая.