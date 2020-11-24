"Партия труда работает в оппозиции. Мы уважаем выбор избирателей, поэтому не будем мешать выбирать правительство, но хочу подчеркнуть, что ПТ - оппозиционная партия, поэтому во время голосования мы воздержимся", - сказал староста фракции ПТ Вигилиюс Юкна.

Шимоните отнеслась к ситуации по-философски.

"Посмотрим, пройдет или нет. Я не понимаю, мне что надо какую-то драму устраивать – плакать, грустить, каждый голосует в силу своих убеждений и убеждений старост своих фракций. Что будет то будет", - сказала она.

Если первое голосование провалиться, то кандидатуру Шимоните смогут выставить повторно.