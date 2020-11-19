"Пока мы считаем, что те выплаты, которые были запланированы, должны сохраниться - и "детские" деньги, и другие выплаты", - сказала BNS М. Навицкене.

По ее словам, после оценки бюджеты и других программ могут быть пересмотрены размеры определенных выплат, однако заверила, что их снижение не планируется.

М. Навицкене добавила, что во время карантина нужно пересмотреть помощь жителям. Она обещает уделять больше внимания снижению социального неравенства, а также помогать семьям сочетать карьеру и заботу о детях, также повышение пенсий и выплат одиноким пенсионерам.

Она также сказала, что в случае утверждения ее кандидатуры будет вместе с новым министром здравоохранения работать над мерами по недопущению распространения коронавируса в домах престарелых и других учреждениях по опеке.