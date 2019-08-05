Один из кандидатов от Литвы на пост еврокомиссара, министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс во вторник едет в Брюссель, где встретится с новой главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.
Virginijus Sinkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Во время визита у него (министра) состоится встреча с главой ЕК", – сказал BNS в понедельник пресс-атташе министра Эгидиюс Юргелёнис.

В. Синкявичюс не стал комментировать BNS предстоящий визит.

Литва пока официально не определилась, кого предложить в ЕК, однако правящие "аграрии" несколько недель назад заявили, что поддерживают кандидатуру В. Синкявичюса.

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Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорил, что представитель Литвы мог бы претендовать в ЕК на следующие сферы ответственности – финансы, инновации, внутренняя безопасность или энергетика.

О визите В. Синкявичюса в Брюссель сообщил новостной портал 15min.lt.

Кандидата в ЕК в Литве предлагает правительство после согласования его с президентом и сеймом.

Новый состав ЕК формируется после состоявшихся в мае выборов Европарламента.

В завершающей срок полномочий ЕК работает комиссар Витянис Повилас Андрюкайтис, который отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания.

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