"Во время визита у него (министра) состоится встреча с главой ЕК", – сказал BNS в понедельник пресс-атташе министра Эгидиюс Юргелёнис.
В. Синкявичюс не стал комментировать BNS предстоящий визит.
Литва пока официально не определилась, кого предложить в ЕК, однако правящие "аграрии" несколько недель назад заявили, что поддерживают кандидатуру В. Синкявичюса.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорил, что представитель Литвы мог бы претендовать в ЕК на следующие сферы ответственности – финансы, инновации, внутренняя безопасность или энергетика.
О визите В. Синкявичюса в Брюссель сообщил новостной портал 15min.lt.
Кандидата в ЕК в Литве предлагает правительство после согласования его с президентом и сеймом.
Новый состав ЕК формируется после состоявшихся в мае выборов Европарламента.
В завершающей срок полномочий ЕК работает комиссар Витянис Повилас Андрюкайтис, который отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания.
Кандидат в еврокомиссары от Литвы встретится с главой Еврокомиссии (2)
Один из кандидатов от Литвы на пост еврокомиссара,...
Президент Литвы: не может быть нескольких разных политик по острым вопросам истории (7)
Не может быть нескольких различных политик по острым...
Науседа: Литва не опаздывает с поисками еврокомиссара (4)
Литва не опаздывает с поисками кандидата в...
Половина правительства Литвы уходит в отпуск (3)
На этой неделе уходит в отпуск половина правительства...
Глава МИД Литвы: Россия несет полную ответственность за развал договора (81)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
TOP новостей
Самые большие проблемы Литвы: эмиграция не попала в 5 главных (167)
Нынешнее правительство Литвы , в первую очередь, должно...
Barclays покидает Литву: пожалуйста - за субсидии, спасибо - за хорошие зарплаты (33)
Работодатель с хорошей репутацией, предлагавший...
Должники в Литве нашли способ ухода от приставов: арест счета больше не страшен (7)
По мере расширения сектора финансовых технологий...
Литовская полиция начала расследование в связи с табличкой на памятнике Кудирке (12)
Полиция начала административное делопроизводство в...
В Литве меняется порядок оправдания пропущенных уроков: что делать родителям (8)
С 1 сентября 2019 года в Литве перестанет действовать...