aA
Претендент на пост министра финансов, консерватор Гинтаре Скайсте заявила, что в первую очередь придется много внимания уделить проекту бюджета на 2021 год.
Ekonomika
Ekonomika
© Shutterstock

"Конечно, первые задачи будут связаны с рассмотрением проекта бюджета на 2021 год, так как поступают различные сигналы, что, возможно, не совсем точно спланированы как доходы, так и расходы, в бюджет не включены определенные пункты. Первой задачей будет проверить, какие расходы не включены, какие доходы, которые, возможно, не следовало включать, включены в бюджет", - сказала BNS Г. Скайсте.

Она добавила, что много внимания будет уделяться налоговой системе, чтобы она была справедливой, ясной, стабильной и прогнозируемой, чтобы в долгосрочной перспективе бизнес мог эффективно и более реально планировать инвестиции, снижать теневую часть экономики и стимулы ухода от налогов.

Доктор экономических наук, 39-летняя Гедре Скайсте стажировалась в университетах Испании и Кипра.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Ландсбергис - в главы МИД Литвы, Армонайте - минэкономики, Добровольска - минюста Президенту представлен список министров нового правительства Литвы (213)

Кандидат в премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните...

TOP новостей

Aušrinė Armonaitė Evelina Dobrovolska

Ландсбергис - в главы МИД Литвы, Армонайте - минэкономики, Добровольска - минюста Президенту представлен список министров нового правительства Литвы (213)

Кандидат в премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните...

За сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев COVID-19, скончались 24 человека (37)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев...

Коронавирус в парламенте Литвы: заразился либерал Вайчекаускас (1)

Коронавирус установили у бывшего депутата...

Пандемия сделала литовцев богаче: сумма вкладов достигла невиданных высот и росла быстрее, чем в других странах еврозоны (134)

В Литве на счетах компаний и физических лиц фиксируют...

Президент Литвы представит кандидатуру Шимоните на пост премьер-министра (13)

Президент Литвы Гитанас Науседа представит...

|Maža didelių žinių kaina