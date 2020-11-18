"Конечно, первые задачи будут связаны с рассмотрением проекта бюджета на 2021 год, так как поступают различные сигналы, что, возможно, не совсем точно спланированы как доходы, так и расходы, в бюджет не включены определенные пункты. Первой задачей будет проверить, какие расходы не включены, какие доходы, которые, возможно, не следовало включать, включены в бюджет", - сказала BNS Г. Скайсте.

Она добавила, что много внимания будет уделяться налоговой системе, чтобы она была справедливой, ясной, стабильной и прогнозируемой, чтобы в долгосрочной перспективе бизнес мог эффективно и более реально планировать инвестиции, снижать теневую часть экономики и стимулы ухода от налогов.

Доктор экономических наук, 39-летняя Гедре Скайсте стажировалась в университетах Испании и Кипра.