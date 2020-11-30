Кандидат на пост главы Минздрава: перед поездкой на елку предлагаю написать два письма

Как сказал после встречи с кандидатами пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис, глава страны надеется, что у будущего министра будут крепкие навыки в деле борьбы с пандемией.

"По оценке президента, сейчас мы находимся в очень сложной ситуации, с первой волной нам удалось справиться хорошо, (…) а сейчас ситуация прямо противоположная. (…) Это лидирующее в борьбе с кризисом министерство нуждается в руководителе, у которого есть крепкие навыки и опыт в деле управления кризисом и осуществления перемен. Решения в данной ситуации надо принимать без промедления, решительно и эффективно", - подчеркнул Бубнялис.

На встрече обсудили и долговременные вызовы в сфере здравоохранения.

По словам Бубнялиса, президент не требовал, чтобы кандидат на пост главы Минздрава был медиком.

Дулькис сказал, что пришел на встречу с президентом с конкретным планом по управлению пандемией, в котором есть 130 конкретных пунктов.

На вопрос, как он объяснил бы жителям важность соблюдения ограничений, почему не надо ездить к елкам и в другие места скопления людей, он предложил перед поездкой написать два письма - одно близким, а другое людям, близкие которых к елке уже не смогут пойти.

Дулькис - экономист, доктор социальных наук, госслужащий, который занимал пост главы Госконтроля в 2015-2020 гг. В этом году Науседа назначил на пост главы Госконтроля Миндаугаса Мацияускаса.

Дулькис женат, с супругой воспитывает трех дочерей.