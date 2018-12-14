"После того как Вильнюсское отделение выдвинуло мою кандидатуру и меня поддержали горожане, я решил принять участие в выборах мэра. Я всю свою жизнь прожил в Шешкине, район за это время не слишком изменился, даже "остов" стадиона сохранился.

Я думаю, интересы каждого жителя города должны быть представлены одинаково, неважно, где он живет - в Старом городе или в спальном районе", - сказал DELFI Синкявичюс.

В начале декабря о своем намерении участвовать в выборах мэра столицы заявил и бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас.

До этого об участии в выборах заявил и нынешний глава города либерал Ремигиюс Шимашюс.