Кандидатом в мэры Вильнюса от Литовского союза крестьян и зеленых будет нынешний министр экономики Виргиниюс Синкявичюс. Такое решение было принято 13 декабря.
Virginijus Sinkevičius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"После того как Вильнюсское отделение выдвинуло мою кандидатуру и меня поддержали горожане, я решил принять участие в выборах мэра. Я всю свою жизнь прожил в Шешкине, район за это время не слишком изменился, даже "остов" стадиона сохранился.

Я думаю, интересы каждого жителя города должны быть представлены одинаково, неважно, где он живет - в Старом городе или в спальном районе", - сказал DELFI Синкявичюс.

В начале декабря о своем намерении участвовать в выборах мэра столицы заявил и бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас.

До этого об участии в выборах заявил и нынешний глава города либерал Ремигиюс Шимашюс.

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