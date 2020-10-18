Канада и страны Балтии договорились поддерживать белорусское гражданское общество

"Думаю, что в дальнейшем вы будете видеть все больше и больше Канады в странах Балтии", - сказал на совместной пресс-конференции министр ИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Он вместе с министрами Литвы, Латвии и Эстонии встретился в Вильнюсе с бывшей кандидатом на выборах президента Беларуси Светланой Тихановской.
Четыре министра приняли совместное заявление, в котором обязались проводить ежегодные встречи и выразили поддержку гражданскому обществу Беларуси, а также возглавляемому С. Тихановской Координационному совету.
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