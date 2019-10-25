Западные страны стремятся дискредитировать идею Союзного государства России и Беларуси и добиться разрыва их отношений. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает "РИА Новости".
Это заявление он сделал на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Беларуси.
"Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России... На этом фоне ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран", — заявил министр обороны.
Шойгу отметил, что в Европе продолжается наращивание сил НАТО, и у границ России и Беларуси развертываются новые части альянса. В ответ Москва и Минск развивают региональную группировку войск. Совместные учения проводятся и со странами-партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"В октябре проведен ряд мероприятий с участием союзников по ОДКБ. Это учение с коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2019", специальное учение "Эшелон-2019", а также учение с подразделениями разведки "Поиск-2019".
Напомним, что 21 октября, в понедельник, в Литву прибыла тяжелая техника американского батальона, который будет размещен в Литве на полгода.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятия по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.
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