"Спасибо всем, кто упоминает, спасибо за доверие. Только я сейчас, прежде всего - мэр Каунаса. Пока не завершился срок полномочий на этом посту, я не буду думать ни о каких других подвигах. Я люблю Литву, но люблю и Каунас", – сказал LRT Матийошайтис.

Важно помнить, что ближайшие муниципальные выборы в Литве состоятся в феврале 2019 года, а выборы президента - в мае 2019 года. Значит, теоретически Матийошайтис может участвовать как в муниципальных, так и в президентских выборах.

Однако, по данным источников LRT.lt, в Каунасском мэрии говорят о том, что он не будет участвовать в президентских выборах, однако ему выгодно, что его упоминают, это повышает его рейтинги.

В интервью мэр Каунаса сказал, что на президентских выборах он поддержит нынешнего премьер-министра Саулюса Сквернялиса, если тот решит участвовать в выборах.

На вопрос об отношениях с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом Матийошайтис не скрывал, что их связывает не только политическая деятельность: "Мы оба учились в одном вузе – в Вильнюсском инженерно-строительном институте – я, а в Вильнюсском техническом университете им. Гедиминаса – премьер. Мы оба были полицейскими".

Кроме того, оба не равнодушны к судьбе каунасского "Жальгириса", оба следят за баскетбольными матчами на каунасской арене.

Стоит вспомнить историю с реконструкцией каунасского стадиона им. С.Дарюса и С.Гиренаса, когда его не включили в инвестиционную программу правительства. Приведение стадиона в порядок было важнейшим приоритетом Матийошайтиса. После встречи Матийошайтиса и Сквернялиса премьер-министр заверол, что деньги на стадион найдут.

Мало того, в ноябре прошлого года в Каунасе Матийошайтис встречался с лидером "крестьян" Рамунасом Карбаускисом. Утверждают, что кроме прочего, обсуждались и предстоящие президентские выборы.

Значит, у Сквернялиса есть реальная возможность заручиться поддержкой одного из популярнейших политиков страны - Матийошайтиса. Как это скажется на других кандидатах?

Главный редактор 15min.lt, политический обозреватель Целянцявичюс сказал, что Матийошайтис затеял игру, оставляя за собой возможность участия в президентских выборах.

"Я считаю, что в силу состояния здоровья, и проектируемой жизни он вряд ли хочет заняться чем-то большим, чем управлением Каунасом. Господин Матийпошайтис уже и поместьице под Каунасом прикупил, где хотел бы проводить время с внуками. Он будучи умным человеком видит, что стало с Карбаускисом, когда он пришел в политику, имея бизнес. VУ Матийошайтиса также есть немало компаний и он прекрасно понимает, что если он станет кандидатом, оппоненты серьезно отнесутся и к его бизнесу", – сказал политический обозреватель.

Если считать чисто математически, то если сложить голоса Сквернялиса и Матийошайтиса, то у Гитанаса Науседы, который лидирует в последнем опросе, нет никаких шансов на победу.

"Не знаю, что будет в масштабах всей Литвы, но в Каунасе у Сквернялиса точно было бы больше шансов [на победу]. Это показали и парламентские выборы – когда ЛСКЗ достиг соглашения с Матийошайтисом, в Каунасе консерваторы потерпели разгромное поражение", – сказал обозреватель.

Политолог Воболявичюс также признал, что поддержка Матийошайтиса на президенстких выборах будет очень важной.

"Когда разница между кандидатами невелика, голоса Каунаса и Каунасского района - немалое подспорье. Рекомендации Матийошайтиса услышат и в Каунасском районе. Хотя, конечно, открытый вопрос, насколько люди прислушиваются к таким рекомендациям, не придется ли Сквернялису что-то делать дополнительно, чтобы убедить избирателей Матийошайтиса", – сказал он.

Катаускас предположил, что рейтинг Сквернялиса уже сейчас может подрасти – после того как Матийошайтис выразил ему поддержку. "Конечно, позиция Матийошайтиса еще может измениться – все зависит от результатов муниципальных выборов. Пока его позиция благоприятна Сквернялису", – обобщил Катаускас.

Пока в числе возможных кандидатов в президенты упоминают Науседу, Сквернялиса, Матийошайтиса, Вилию Блинкявичюте, Наглиса Путейкиса, Ингриду Шимоните, Вигаудаса Ушацкаса, Валентинаса Мазурониса и еще несколько человек.

По мнению Катаускаса, их скорее всего и увидим на выборах.

"Вряд ли появятся те, кого сейчас не упоминает. У нас есть достаточно сильные кандидаты. Я бы больше сосредоточился на коммуникацию нынешних потенциальных кандидатов и т.д. Тот же Науседа начал поднимать такие вопросы, каких раньше не касался. Раньше его коммуникация сильно отличалась от нынешней.

Я бы сказал, что Путейкис может мутить воду, он может набрать некоторую аудиторию. Даже на прошлых выборов его несколько процентов были очень важными. Я скептически настроен в отношении некоторых дипломатов – Ушацкаса, Павилёниса. Им нужно радикально менять имидж. Но все зависит от ресурсов, которые будут брошены. Еще не высказали свою позицию партии. [...] Я все же считаю, что тех кандидатов, которых видим сейчас, увидим и на финишной прямой", – сказал Катаускас.