Министр сельского хозяйства Литвы Бронюс Маркаускас говорит, что сразу же уйдет в отставку, если премьер-министр выразит ему недоверие.
Bronius Markauskas
© DELFI / Karolina Pansevič

По словам министра, премьер Саулюс Сквернялис сейчас его поддерживает и в связи с вопросом аренды земли в Клайпедском районе, и в связи с обнародованием миллионного конкурса министерства.

"Премьер мне доверяет. Если премьер скажет, что у меня есть проблема, то я в первый же день подам в отставку", - сказал Б. Маркаускас журналистам в понедельник.

Между тем премьер не прошлой неделе сказал, что выслушал объяснения премьера и что ему их достаточно. По словам премьера, оценку делам семьи министра и его семейным отношениям должен давать сам Б. Маркаускас.

Портал 15min.lt на прошлой неделе писал, что мать Б. Маркаускаса София Маркаускене 5-6 лет пользуется земельными участками в Клайпедском районе без разрешения владельцев, кроме того, она получает за эти участки выплаты из Национального платежного агентства. Портал также в понедельник писал, что Минсельхоз в течение нескольких ближайших лет намерен потратить на обнародование примерно 6 млн евро.

Президент Даля Грибаускайте в понедельник заявила, что "тень злоупотрблений", падающая на министра сельского хозяйства и его семью, компрометирует не только его репутацию, но и репутацию всего правительства.

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