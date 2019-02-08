До сих пор предстоящему заседанию не придавали большого значения. Ситуация кардинально изменилась после резкой смены позиции Франции. Сначала об этом сообщили 7 февраля СМИ, к концу дня французские власти официально подтвердили: они поддерживают рассмотрение поправок в Третий энергопакет - энергетическое законодательство Евросоюза.

У Nord Stream 2 есть (почти) все необходимые разрешения

В результате 8 февраля, по всей видимости, будет запущена процедура, представляющая собой наиболее важную и, похоже, последнюю попытку остановить газпромовский проект законодательными средствами на уровне Евросоюза. С настоятельным призывом воспользоваться этой возможностью к Евросоюзу обратились в опубликованном 7 февраля эксклюзивном комментарии для DW три посла США в Европе. Следующим средством заблокировать "Северный поток - 2" были бы уже санкции Вашингтона против участвующих в прокладке газопровода фирм, которыми не раз грозил американский президент Дональд Трамп.

На данный момент у Евросоюза нет юридических оснований для запрета прокладки трубопровода, который должен пройти напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря. Оператор "Северного потока - 2", зарегистрированная в Швейцарии стопроцентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2, получил необходимые разрешения от Финляндии и Швеции.

При этом шведское правительство, правда, заявило, что критически относится к проекту, но не имеет права препятствовать прокладке трубопроводов в своей исключительной экономической зоне. По той же причине "Северный поток - 2" сможет, несколько изменив маршрут, пройти вблизи датского острова Борнхольм, даже если Дания так и не выдаст разрешения на прохождение трубопровода через свои территориальные воды (12-мильная зона).

Что же касается Германии, то здесь получены все необходимые разрешения. Однако их выдавало не федеральное правительство, от которого, в принципе, и не требуется одобрения коммерческих проектов ("Северный поток - 2" в Берлине официально именно таковым и считают), а местные регуляторы, которые руководствовались не политическими соображениями, а техническими, экологическими и прочими нормативами. К примеру, разрешение на строительство трубопровода на континентальном шельфе Германии в декабре 2017 года выдало Горное управление города Штральзунда.

Третий энергопакет "Северному потоку - 2" (пока) не указ

А вот от Европейской комиссии (правительства ЕС) в Брюсселе никаких разрешений на запуск проекта "Северный поток - 2" не требовалось, поскольку этот трубопровод до сих пор не подпадал под совместное законодательство Евросоюза, регулирующее энергетические сети на территории ЕС.

Ключевой элемент этого законодательства - так называемый Третий энергетический пакет, принятый в 2009 году под впечатлением "газовой войны" между Россией и Украиной, в результате которой целый ряд восточноевропейских членов ЕС в течение двух недель испытывал серьезную нехватку "голубого топлива".

В свою очередь, ключевым элементом Третьего энергопакета, направленного на демонополизацию и либерализацию европейского рынка электроэнергии и природного газа, является требование четкого разделения добывающих и транспортных предприятий: компания, производящая электроэнергию или добывающая газ, не имеет права одновременно владеть линиями электропередачи или газопроводами.

В 2017 году Еврокомиссия предложила изменить Третий энергопакет с тем, чтобы распространить его нормы и на те газопроводы, что идут в Евросоюз из третьих стран. В таком случае под требование разделять добывающий и транспортный бизнес подпал бы и "Северный поток - 2". Ведь предполагается, что новая норма законодательства распространится и на те проекты, которые уже находятся в стадии реализации, пусть даже такое намерение явно противоречит базовой правовой норме "закон обратной силы не имеет".

Болгария и Австрия блокировали, Румыния дала делу ход

Так что в случае принятия такой поправки "Газпром" как поставщик газа лишится права владеть компанией Nord Stream 2 и трубопроводом "Северный поток - 2". Это поставит под сомнение весь проект (хотя и не исключает завершение строительства, к примеру, другой российской компанией).

В Европейском парламенте идею одобрили еще в марте 2018 года, однако на уровне профильных министров стран-членов ЕС дело застопорилось. Это объясняется тем, что повестку дня их заседаний формирует государство, председательствующее в данный момент в Совете ЕС. В 2018 году это были Болгария и Австрия, имеющие весьма тесные отношения с Россией, особенно в газовой сфере. Поэтому они практически блокировали дальнейшее продвижение проекта директивы.

Однако с 1 января 2019 года председательство в Совете ЕС на полгода получила Румыния, и она сразу же дала делу ход. Уже 9 января Бухарест предложил свое видение документа и возможные компромиссы, 15 января вопрос обсудили на уровне рабочей группы в Совете ЕС, а затем назначили на 8 февраля обсуждение на уровне постоянных представителей стран-членов Евросоюза.

Париж меняет позицию по Третьему энергопакету

До сих пор расклад сил был таков. За изменение Третьего энергопакета и тем самым против "Северного потока - 2" готовы голосовать, в частности, Польша и целый ряд других восточноевропейских государств, по предварительным оценкам их не менее 12 (из пока еще 28 членов ЕС включая Великобританию). Против поправок и тем самым фактически за трубопровод выступают, в частности, Германия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Греция, Кипр.

Считалось, что позицию Германии поддержит и Франция. Не только из-за особой политической близости Берлина и Парижа, но и потому, что в реализации проекта "Северный поток - 2" участвует французская энергетическая компания Engie, совладельцем которой является правительство Франции.

Тем неожиданней изменение французской позиции. "Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинять ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия", - пояснил немецкой газете Süddeutsche Zeitung источник во французском правительстве.

Переход Парижа в лагерь противников "Северного потока - 2" может иметь решающее значение, поскольку при принятии решений на уровне министров в Брюсселе учитывают не только голоса самих стран-членов ЕС, но и число проживающих в них жителей. Без Франции с ее почти 70-миллионным населением Германии будет трудно заблокировать принятие решения о внесении поправок в Третий энергопакет.

На заседании 8 февраля эти поправки еще не будут вноситься в законодательство ЕС. Но в этот день в Брюсселе могут дать старт процедуре изменения Третьего энергопакета.