Министры на этой неделе уже обсудили подготовленные Министерством юстиции поправки к Закону о финансировании и контроле за финансированием политических кампаний и изменили модель для расчета пределов расходов на политические кампании.

Министерство предлагает, чтобы эти расходы зависели от количества избирателей и среднемесячной заработной платы (СМЗП). Теперь они рассчитываются путем умножения количества избирателей на установленную сумму.

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"Показатели расходов были утверждены очень давно, в 2004 году, естественно, инфляция, цены выросли, и затраты нужно было пересмотреть, поэтому мы увеличили лимит расходов", - сказал BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

Согласно новой модели, если избирательный округ охватывает всю территорию Литвы, как это бывает во время выборов в Сейм, президента, в Европейский парламент, максимальный лимит расходов определяется путем умножения количества избирателей на 0,0005 СМЗП (по данным четвертого квартала 2017 года - 885 евро).

Когда избирательный округ включает часть территории Литвы (во время выборов в Сейм и муниципальных выборов), предел рассчитывается путем умножения числа избирателей в одном избирательном округе на 0,001 СМЗП. Если результат произведения менее десяти размеров СМЗП, определяется максимальный размер расходов на политическую кампанию - десять размеров СМЗП.

Партия, выдвигающая во время выборов в самоуправление список или списки кандидатов, может дополнительно потратить до 10%. максимальной суммы расходов на политическую кампанию своих кандидатов.

Новая процедура расчета значительно увеличивает лимиты расходов. Например, в 2016 году во время выборов в Сейм один независимый участник политической кампании, в данном случае партия, мог потратить на кампанию не более 730 тысяч евро. Согласно новой модели расчётов эта сумма может превысить 1,1 млн евро.

На выборах в Сейм в сентябре этого года в одномандатном избирательном округе в Занавикай установлен максимальный лимит расходов 19 тысяч евро. После применения новой расчетной модели эта сумма увеличится до 28 тысяч евро.

По словам Э. Янкявичюса, также предлагается больше издержек признать расходами на проведение политических кампаний. В этот список желают включить расходы на юридические услуги, консультирование, обучение, транспортные расходы для кандидатов.

Закон предусматривает, что, как только начнется политическая кампания, все расходы на неё могут быть оплачены только из средств со счёта, специально открытого для этой кампании.

Кроме того, правительство предлагает запретить специалистам третьих стран консультировать литовских политиков.

"Чтобы определённые третьи стороны не могли влиять на наши президентские выборы, выборы в муниципальные советы и в Европейский парламент", - пояснил министр юстиции.

Законом предлагается установить, что договор о консультировании может быть заключен только с гражданами Литвы и других стран-членов ЕС, Европейского экономического пространства, а также зарегистрированными здесь юридическими лицами.

По словам Е. Янкявичюса, министры решили, что среди таких государств должны быть и страны, принадлежащие НАТО.

В 2019 году пройдут выборы президента, в Европейский парламент, в муниципальные советы, а также открытые выборы мэров.