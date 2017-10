Визит еврокомиссара в Вильнюс намечен на следующий вторник, 10 октября. Запланированы встречи с президентом Далей Грибаускайте, премьером Саулюсом Сквернялисом, представителями Сейма, подтвердили BNS в представительстве Еврокомиссии (ЕК) в Литве. Статьи по теме: Из Брюсселя – "Литовской железной дороге" назначен штраф в размере 28 млн. евро Президент Литвы: безответственное поведение глав ЛЖД нанесло ущерб государству М.Вестагер также примет участие в конференции, которую организует литовский Совет по конкуренции. В понедельник датский политик М.Вестагер заявила, что Lietuvos gelezinkeliai незаконно ограничила конкуренцию, когда в 2008 году разобрала железнодорожное полотно, которое вело из Мажейкяй до латвийской станции Реньге. "То, что стремились защититься от конкуренции, что компания разобрала общественную железнодорожную инфраструктуру, является беспрецедентным и неприемлемым", - заявила М. Вестагер. Комиссия установила, что после того, как железнодорожное полотно было разобрано находящийся в управлении польского концерна Orlen литовский нефтеперерабатывающий комплекс Orlen Lietuva вынужден поставлять грузы в Латвию по более протяженному маршруту. По мнению комиссии, Lietuvos gelezinkeliai не доказала, что были объективные причины для разбора ветки. Литва может обжаловать штраф в Суде Евросоюза (ЕС) в Люксембурге. Кроме того, уплата штрафа не отменит обязанность устранить нарушение, а пострадавшие страны могут подать иски. Брюссельские чиновники призывали раздробить деятельность Lietuvos gelezinkeliai, но этот шаг не одобряло прежнее и нынешнее руководство компании. Литовские должностные лица публично не признают нарушение и заверяют, что 19-километровый отрезок пути был разобран в 2008 году из соображений безопасности. Пути до сих пор не восстановлены.

