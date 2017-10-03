В Литву на следующей неделе прибудет еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрета Вестагер. Ее визит связан с принятым Еврокомиссией решением оштрафовать на 28 млн. евро литовскую железнодорожную компанию Lietuvos gelezinkeliai. В ходе визита она намерена обсудить это решение с руководителями страны.
Margrethe Vestager
© Reuters/Scanpix

Визит еврокомиссара в Вильнюс намечен на следующий вторник, 10 октября. Запланированы встречи с президентом Далей Грибаускайте, премьером Саулюсом Сквернялисом, представителями Сейма, подтвердили BNS в представительстве Еврокомиссии (ЕК) в Литве.

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М.Вестагер также примет участие в конференции, которую организует литовский Совет по конкуренции.

В понедельник датский политик М.Вестагер заявила, что Lietuvos gelezinkeliai незаконно ограничила конкуренцию, когда в 2008 году разобрала железнодорожное полотно, которое вело из Мажейкяй до латвийской станции Реньге.

"То, что стремились защититься от конкуренции, что компания разобрала общественную железнодорожную инфраструктуру, является беспрецедентным и неприемлемым", - заявила М. Вестагер.

Комиссия установила, что после того, как железнодорожное полотно было разобрано находящийся в управлении польского концерна Orlen литовский нефтеперерабатывающий комплекс Orlen Lietuva вынужден поставлять грузы в Латвию по более протяженному маршруту. По мнению комиссии, Lietuvos gelezinkeliai не доказала, что были объективные причины для разбора ветки.

Литва может обжаловать штраф в Суде Евросоюза (ЕС) в Люксембурге. Кроме того, уплата штрафа не отменит обязанность устранить нарушение, а пострадавшие страны могут подать иски.

Брюссельские чиновники призывали раздробить деятельность Lietuvos gelezinkeliai, но этот шаг не одобряло прежнее и нынешнее руководство компании.

Литовские должностные лица публично не признают нарушение и заверяют, что 19-километровый отрезок пути был разобран в 2008 году из соображений безопасности. Пути до сих пор не восстановлены.

BNS
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