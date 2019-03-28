В парламентскую фракцию Союза отечества-христианских демократов Литвы перешел еще один бывший член фракции "крестьян" - Юстас Джюгялис.
© DELFI / Karolina Pansevič

Джюгялис после конфликта с Рамунасом Карбаускисом покинул фракцию "крестьян" в сентябре 2018 года. После этого он работал в Смешанной группе депутатов.

В феврале из фракции "крестьян" к консерваторам перешел непартийный депутат Раймундас Мартинелис.

На данный момент в парламентской фракции консерваторов 33 депутата.

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