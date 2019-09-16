К группе советников президента Литвы по внутренней политике присоединились 2 специалиста

К команде президента Литвы Гитанаса Науседы присоединились бывшая вице-министр окружающей среды Реда Брандишаускене и специалист в сфере коммуникации Фредерикас Янсонас, подтвердили BNS в понедельник в пресс-службе главы государства.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Они будут работать в группе советников по внутренней политике.

Юрист Р. Брандишаускене приступила к работе в понедельник. Она будет отвечать за региональную политику и связи с Сеймом.

В последние три года Р. Брандишаускене была замминистра окружающей среды, отвечала за вопросы территориального планирования и строительства.

Ф. Янсон приступит к работе в Президентском дворце в октябре. Он будет отвечать "за анализ сфер, курируемых группой, и за создание стратегических и тактических действий", – сказал BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

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Ф. Янсонас в последние 15 лет работал стратегическим консультантом в международном агентстве коммуникаций KMPS ir partneriai.

До 2004 года Ф. Янсон был заместителем главного редактора газеты Respublika, до этого был репортером и редактором отдела этого издания.

Он изучал журналистику на Факультете коммуникации Вильнюсского университета, стажировался в университетах Осло и Стокгольма, а также в США и Великобритании.

С началом работы этих двух советников завершится формирование группы по вопросам внутренней политике во главе с Повиласом Мачюлисом.

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