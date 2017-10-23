"Я очень рад, что Довиле согласилась принять вызов вместе формировать настоящую социал-демократическую политику и переходит в нашу обновленную парламентскую фракцию. Мы приняли сложные решения и наконец смогли принять человека, экспертные знания которого и большие наработки в важных для партии сферах мы очень ценим. Я знаю, что вместе мы можем предпринять значимые инициативы, которые обществу нужны здесь и сейчас", - цитируются в сообщении слова председателя соцдемов Гинтаутаса Палуцкаса.
Шакалене сказала, что приняла такое решение, поскольку верит обещаниям Палуцкаса.
"Из действий, которые были предприняты на сегодняшний день, я вижу, что утверждения об обновлении - не пустые слова. Гинтаутас осуществил все, о чем говорил перед тем как стал лидером партии, еще до того, как я стала депутатом. Поэтому я могу доверять нашему соглашению, что сферы, на которые я направляю все мои силы и знания, для него и для партии будут приоритетными", - сказала она.
После присоединения Шакалене во фракции будет 7 членов: Шакалене, Юозас Олекас, Юлюс Сабатаускас, Альгирдас Сисас, Раса Будбергите, Раминта Поповене, Альгимантас Саламакинас.
Старостой фракции выбрали Олекаса, а его заместителем - Сабатаускаса.
23 октября спикеру парламента вручили заявление, в котором сказано, что фракция соцдемов является оппозиционной фракцией.
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