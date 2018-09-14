Один из основоположников Саюдиса, философ, писатель, доктор гуманитарных наук, пловец Арвидас Юозайтис после публичного обращения 55-ти известных общественных деятелей и призыва идти в качестве кандидата на выборы президента Литвы, объявил, что принял решение и намерен объявить его 17 августа в Биржайском замке.
Arvydas Juozaitis
© DELFI / Andrius Ufartas

17 сентября, в 11 ч. в Биржайском замке (в Библиотечном зале, на ул. Ю.Радвилос, 3) состоится пресс-конференция, на которой Юозайтис представит мотивы своего решения. Ведущий пресс-конференции - музыковед Викторас Герулатис.

Вопросы Юозайтису можно задать не только в Биржай, но и в Вильнюсе, в Национальной библиотеке им. М.Мажвидаса с 11 до 12 ч. во время прямой видеоконференции.

В 1980 году Арвидас окончил Вильнюсский университет, экономический факультет. В 2001–2003 гг. был советником премьер-министра по вопросам науки и культуры. В 2004–2009 гг. – работал атташе по культуре Генерального консульства Литвы в Калининграде. С 2012 г. занимает должность вице-президента Литовского национального олимпийского комитета. С 2013 г. - доцент Клайпедского университета.

Многократный призер литовских чемпионатов по плаванию и рекордсмен. Бронзовый призер Олимпийских игр 1986 г., олимпийский рекордсмен и победитель кубка Европы.

В 1988 г. Юозайтис был одним из первых основателей Саюдиса и членов инициативной группы, депутат парламента.

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая 2019 года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Меркель в Вильнюсе обещала продолжать санкции для России, но защищала Nord Stream (10)

Находящаяся в Литве с визитом федеральный канцлер...

Ширинскене: отмена барьера в Сейм для нацменьшинств может нарушить принцип равноправия (6)

Руководитель парламентского Комитета по вопросам...

Известен еще один кандидат приближающихся президентских выборов (3)

Один из основоположников Саюдиса , философ, писатель,...

Президент Литвы: Европа должна брать на себя больше ответственности за безопасность (34)

Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу заявила,...

В Литву прибывает канцлер Германии Меркель (14)

В пятницу в Литву прибывает канцлер Германии Ангела...

TOP новостей

Меркель в Литве обещала продолжать санкции для России, но защищала Nord Stream (10)

Находящаяся в Литве с визитом федеральный канцлер...

Министр: время низких цен в энергетике закончилось (32)

В связи с ростом оптовой цены на электроэнергию и...

Балтийские каникулы Жени. Швянтойи – простой курорт для простых людей (24)

Швянтойи похож на кубанскую Анапу. Те же базы отдыха,...

Бюджет меняет ориентацию: уровень нищеты снижен, принимаются за пенсии и образование (37)

В этом году основной целью бюджета было снижение...

Ширинскене: отмена барьера в Сейм для нацменьшинств может нарушить принцип равноправия (6)

Руководитель парламентского Комитета по вопросам...