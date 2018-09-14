17 сентября, в 11 ч. в Биржайском замке (в Библиотечном зале, на ул. Ю.Радвилос, 3) состоится пресс-конференция, на которой Юозайтис представит мотивы своего решения. Ведущий пресс-конференции - музыковед Викторас Герулатис.

Вопросы Юозайтису можно задать не только в Биржай, но и в Вильнюсе, в Национальной библиотеке им. М.Мажвидаса с 11 до 12 ч. во время прямой видеоконференции.

В 1980 году Арвидас окончил Вильнюсский университет, экономический факультет. В 2001–2003 гг. был советником премьер-министра по вопросам науки и культуры. В 2004–2009 гг. – работал атташе по культуре Генерального консульства Литвы в Калининграде. С 2012 г. занимает должность вице-президента Литовского национального олимпийского комитета. С 2013 г. - доцент Клайпедского университета.

Многократный призер литовских чемпионатов по плаванию и рекордсмен. Бронзовый призер Олимпийских игр 1986 г., олимпийский рекордсмен и победитель кубка Европы.

В 1988 г. Юозайтис был одним из первых основателей Саюдиса и членов инициативной группы, депутат парламента.

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая 2019 года.