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Правительство Израиля в четверг приветствовало решение властей Литвы об объявлении военизированного движения "Хезболла" террористической организацией и запрете на въезд в страну связанным с этой группировкой лицам.
"Hezbollah" sekėjas
"Hezbollah" sekėjas
© Reuters/Scanpix

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази назвал это решение смелым и важным для обеспечения стабильности в регионе. Он призвал все страны Европы объявить "Хезболла" вне закона.

Посол Израиля Йосеф Леви заявил, что таким решением Литва "еще раз не только подтвердила свою дружбу с Израилем, но и продемонстрировала твердый моральный компас, который должен служить примером другим странам Евросоюза".

В четверг правительство Литвы запретило въезд в страну лицам, связaнным с военизированным движением "Хезболла", а также заявило, что данная оrgанизация является "действующим по террористическим принципам".

Поддерживаемая Ираном организация "Хезболла" признана Израилем и США террористической организацией. Это движение очень важная политическая сила в Ливане.

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