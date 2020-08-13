Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази назвал это решение смелым и важным для обеспечения стабильности в регионе. Он призвал все страны Европы объявить "Хезболла" вне закона.

Посол Израиля Йосеф Леви заявил, что таким решением Литва "еще раз не только подтвердила свою дружбу с Израилем, но и продемонстрировала твердый моральный компас, который должен служить примером другим странам Евросоюза".

В четверг правительство Литвы запретило въезд в страну лицам, связaнным с военизированным движением "Хезболла", а также заявило, что данная оrgанизация является "действующим по террористическим принципам".

Поддерживаемая Ираном организация "Хезболла" признана Израилем и США террористической организацией. Это движение очень важная политическая сила в Ливане.