Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази назвал это решение смелым и важным для обеспечения стабильности в регионе. Он призвал все страны Европы объявить "Хезболла" вне закона.
Посол Израиля Йосеф Леви заявил, что таким решением Литва "еще раз не только подтвердила свою дружбу с Израилем, но и продемонстрировала твердый моральный компас, который должен служить примером другим странам Евросоюза".
В четверг правительство Литвы запретило въезд в страну лицам, связaнным с военизированным движением "Хезболла", а также заявило, что данная оrgанизация является "действующим по террористическим принципам".
Поддерживаемая Ираном организация "Хезболла" признана Израилем и США террористической организацией. Это движение очень важная политическая сила в Ливане.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Диктатор с окровавленными руками, ты сам выбрал свою судьбу": экс-президент Литвы призывает Лукашенко уйти (214)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в твиттере...
План президента Литвы по дипканалам был передан Беларуси, ждут реакции (30)
Литва по дипломатическим каналам передала Беларуси...
В пятницу список стран не будет обновлен, ждут перемены (4)
В пятницу в Литве не будут обновлять список стран, после...
Экономисты о последствиях ситуации в Беларуси для экономики Литвы: некоторым секторам будет нелегко (71)
Экономисты полагают, что ситуация в Беларуси в...
Что надо знать о тормозном и остановочном пути: ошибки водителей приводят к несчастьям (1)
Нередко водители, разгоняясь и даже превышая скорость,...