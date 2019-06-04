Избранный президент Литвы надеется, что Сквернялис останется премьер-министром

Науседа в начале пресс-конференции сказал, что еженедельная встреча должна стать традиционной. Он представил обзор политической ситуации в стране.

И хотя он сказал, что не может комментировать работу правительства, прибавил, что надеется на то, что Сквернялис ответственно продолжит свою работу и что он пришел в политику надолго. Науседа надеется, что Сквернялис приложит усилия для того, чтобы остаться на посту премьер-министр. Однако избранный президент заверил - если ситуация изменится, и он увидит, что этого желания работать не хватает, или преследуют другие цели, которые приведут к тому, что правительство станет временным, то такого премьер-министра и правительство он не одобрит.

"Сегодня надо сказать одно: незаменимых людей нет, и в Литве можно найти других кандидатов на пост премьер-министра", – сказал Науседа. Он констатировал, что политическая ситуация в Литве непростая.

"Но сегодня мы должны думать о том, как найти решения, которые будут на пользу жителям Литвы. Я убежден, что этого хочет и правящая коалиция, которая сейчас ищет свои контуры", – сказал избранный президент.

По его словам, еще рано утверждать, что правящее большинство уже сформировалось, поскольку пока его состав неизвестен, также неясно, будет ли это большинство, у которого будет 71 голос в парламенте.

Науседа сказал, что для него, как для президента, важна стабильность, и преемственность работ, но он заметил, что это не означает стагнацию.

"Моя задача как президента - стабильность в государстве, преемственность работ. Но я сразу хочу сказать, что стабильность иногда путают со стагнацией. Этой путаницы мне хотелось бы избежать. Нам не нужна стагнация в правительстве, поскольку у людей есть свои ожидания, во время предвыборной гонки они слышали много обещаний, как от премьера, так и от меня. Эти ожидания в первую очередь связаны с осуществлением принципа государства благосостояния, с ростом доходов", – сказал Науседа.

Свою задачу он видит в осуществлении этих обязательств в рамках соблюдения финансовой стабильности в государстве.

"Это, по моему мнению, очень важно, особенно с учетом того, что экономика Литвы уже не растет с прежней скоростью, этот рост замедляется. Поэтому экономический рост, активная политика перераспределения, должны стать приоритетом этого правительства", – сказал Науседа.