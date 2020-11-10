"Всегда... Я же не в одномандатном победил, так... Если откажусь, просто придет следующий по списку. Вот и думаю. (...) Реально я еще не принял решения. У меня нет стремления занять чье-то место, вот надо подумать...", – сказал Гуога 15min.lt.

Об этом он написал и в фейсбуке.

"В пятницу принесет присягу новый парламент. Я не боюсь никакой работы. Я настроем много сделать для Литвы. Поэтому, не раздумывая, отказался от австралийского гражданства. Я хочу быть полезен здесь. Хочу работать для Литвы, гордиться ею. В парламенте должны быть лучшие. Вот и поднимаю вопрос, буду ли я самым полезным, работая для людей? Может, есть кто-то лучше, кому можно уступить место?" – писал политик.

Он сказал, что до пятницы примет решение.

"Я думаю об этом. Все, кто попал в парламент, должны подумать. Мне никогда не нужно было теплое место. Это не для меня. Я должен быть там, где могу принести больше пользы. Хочу и вашего совета. Пишите, смело высказывайте ваше мнение. Может, есть кто-то лучше меня? Может, мне стоит уступить место? Еще есть немного времени. До пятницы примем решение", – заметил Гуога.

Если Гуога откажется от мандата, то его место займет Артурас Скарджюс. Он сказал, что об этом слышит в первый раз. Глава офиса Партии труда Виктора Федоровас сказал Delfi, что он удивлен.

"Меня не информировали, кажется он определился. Для меня это новость", – сказал он, заметив, что в среду состоится заседание совета партии.

"Мы обсудим новую фракцию в парламенте, обсудим, как будем работать. Но вопрос Гуоги не понимался", – сказал Федоровас.