Избранные в Европарламент нового созыва представители Литвы распределятся по пяти фракциям

Больше всего представителей Литвы будет работать во фракции Европейской народной партии (ЕНП) и во фракции Зеленых – Европейского свободного альянса - по три парламентария.
К фракции ЕНП традиционно присоединятся три избранных в ЕП члена партии Союз отечества – Христианских демократов Литвы Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис и Раса Юкнявичене.
Во фракции Зеленых – Европейского свободного альянса будут работать два делегата Литовского союза крестьян и зеленых – Бронис Ропе и Стасис Якялюнас.
К Зеленым, по всей видимости, присоединится и избранная по списку комитета Аушра Мальдейкене. На этой неделе политик встретится с лидерами этой группы.
А. Мальдейкене говорила, что программы ее комитета и Зеленых практически совпадают.
Во фракцию Прогрессивного альянса социалистов и демократов войдут два социал-демократа – Вилия Блинкявичюте и Юозас Олякас.
Два литовца также подключатся к фракции Альянса либералов и демократов за Европу, это ранее работавшие в этой группе лидер Партии труда Виктор Успасских и представитель Литовского либерального движения Пятрас Ауштрявичюс.
Председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских земель Вальдемар Томашевский продолжит работу во фракции Европейских консерваторов и реформистов, десять лет назад он был одним из учредителей этой политической группы.
ЕП нового созыва приступит к работе 2 июля.
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