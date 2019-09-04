Входящая в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) изыскивает всё больше возможностей для реализации своих планов по налогообложению активов коммерческих банков, пишет деловое издание Verslo zinios.
© DELFI / Andrius Ufartas

Партия предлагает ввести годовую ставку по активам банка в размере 0,4% и считает, что государственный бюджет вследствие этого может получить около 100 млн евро, а собранные средства могут быть использованы на социальные нужды.

Как отмечает издание, правительство с осторожностью относится к этой идее, а представители банков говорят, что новый налог будет скорее вредным, чем выгодным.

BNS напоминает, что ИАПЛ-СХС в течение нескольких лет поднимала вопрос о налогообложении банковских активов, и её представители говорили об этом ещё до того, как партия этим летом стала членом правящей коалиции. По утверждению ИАПЛ-СХС, собранные деньги могут быть использованы, например, для повышения так называемых "детских денег".

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