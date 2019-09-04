Партия предлагает ввести годовую ставку по активам банка в размере 0,4% и считает, что государственный бюджет вследствие этого может получить около 100 млн евро, а собранные средства могут быть использованы на социальные нужды.
Как отмечает издание, правительство с осторожностью относится к этой идее, а представители банков говорят, что новый налог будет скорее вредным, чем выгодным.
BNS напоминает, что ИАПЛ-СХС в течение нескольких лет поднимала вопрос о налогообложении банковских активов, и её представители говорили об этом ещё до того, как партия этим летом стала членом правящей коалиции. По утверждению ИАПЛ-СХС, собранные деньги могут быть использованы, например, для повышения так называемых "детских денег".
Избирательная акция поляков предлагает в Литве взимать с банков налог на социальные нужды (8)
Входящая в правящую коалицию Избирательная акция...
Президентская служба подготовила хорошие новости семьям и людям, ухаживающим за родителями (4)
"Мы говорим о дополнительном выходном для тех, кто...
Вайчюнас в Польше обсудит "зелёную" энергетику и стратегические проекты
Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в...
Науседа будет стремиться развивать отношения с Беларусью (5)
Президент Литвы Г.Науседа заявил, что он будет...
Президент Литвы переедет в Турнишкес только после обновления резиденции (3)
Президент Литвы Гитанас Науседа обещает переехать в...
TOP новостей
"Между государством и школой – пропасть": Клайпедский учитель математики рассказал, чем живет среднее образование (6)
В клайпедской гимназии с русским языком обучения...
Самая странная профессия в Литве: разбогатеть можно в одночасье (13)
Лето в Литве уже завершилось, но к морю все равно стоит...
Поклонники Норейки изготовили новую памятную доску
Новая памятная доска Йонасу Норейке - генералу ветре...
Президентская служба подготовила хорошие новости семьям и людям, ухаживающим за родителями (4)
"Мы говорим о дополнительном выходном для тех, кто...
Компания Pigu.lt хочет стать литовским Aliexpress (3)
Крупнейшая в странах Балтии платформа продаж в...