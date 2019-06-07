Избирательная акция поляков Литвы решит, участвовать ли в переговорах о коалиции

Заседание совета этой партии проходит в Доме польской культуры в Вильнюсе.

"Наш совет должен определиться по переговорам, он также должен назначить переговорщиков", – сказал BNS лидер ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский.

Он отметил, что на переговорах о коалиции партия попытается заручиться обязательствами партнеров увеличить детские пособия, доходы людей и повысить социальную справедливость.