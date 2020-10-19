Избирательная акция поляков Литвы просит пересчитать результаты выборов

"Напомню, что в Литве есть почти 2000 избирательных участков. (…) Все голоса должны быть пересчитаны, а результаты в Панеряйско-григишкского округа – аннулированы", - сказал член фракции ИАПЛ-СХС Ярослав Наркевич.
BNS сообщал, что Главизбирком в воскресенье пересчитывал голоса в Панеряйско-григишкском округе и на одном из участков - в Траку Воке - зафиксировал несоответствие в 10%, однако это не изменило окончательный результат выборов в многомандатных округах.
После пересчета голосов был уволен председатель комиссии этого округа.
ГИК пересчитал голоса после того как на заседании в воскресенье выяснилось, что на протоколах с этого участка нет подписей, были и другие несоответствия требованиям.
Член ГИК Таурас Руткунас сказал, что на всех участках были несоответствия в рамках допустимого, но в Траку Воке ситуация "удивила".
Члены комиссии выяснили, что в одномандатном округе не посчитали 131 голос: Агне Билотайте не дописали 73, Рите Балчунене – 37, Видасу Гедвиласу – 33, Лютаурасу Вичкачке – 10, Линасу Бальсису и Римасу Андрикису – по 9, Каролису Стасикенасу – три голоса. Йонасу Весуласу посчитали на 3 голоса больше, Андрею Кажуро - на 9 больше, Кристине Улявичюте-Роге – на 4 больше, Артурасу Скарджюсу и Томасу Кяршису - на 1 больше.
Нашли и 22 недействительных бюллетеня.
В многомандатном округе не посчитали 149 голосов, нашли 11 недействительных бюллетеней.
Плюс выяснили, что рейтингование одного кандидата Движения либералов было вписано 9 раз одним и тем же человеком уже после голосования.
Было решено пересчитать все результаты этого участка, но только тех партий, которые преодолели 5% барьер.
После пересчета голосов результаты выборов в этом округе не изменились.
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