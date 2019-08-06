Эти два министерских портфеля достались ИАПЛ по коалиционному соглашению, которое в начале июля было заключено между этой партией, Литовским союзом аграриев и "зеленых", Литовской социал-демократической трудовой партией, партией "Порядок и справедливость".
Ранее обсуждалось выдвижения Я. Наркевича в министры внутренних дел, а главой Минтранспорта предлагалось назначить бывшего вице-министра этого ведомства, сейчас главы Группы по дорожным вопросам и политике воздушного транспорта Владислава Кондратовича.
По сообщению ИАПЛ, решение о смене кандидатов было принято на заседании совета партии с учетом "замечаний президента Гитанаса Науседы и пожелания видеть больше кандидатов на посты министров, а также с учетом аспекта равенства полов".
Пресс-секретарь премьера Саулюса Сквернялиса Томас Бержинскас сообщил BNS, что глава правительства не будет комментировать этих кандидатов, пока не представит президентом полный состав обновленного правительства. По его словам, представление списка кандидатов состоится в среду.
"Завтра премьер представит список кандидатов членов кабинета министров президенту, и тогда раскроет фамилии и прокомментирует мотивы выбора", – сказал Т. Бержинскас.
Правящие, договорившиеся о коалиции, также решили заменить министра сельского хозяйства – вместо Гедрюса Сурплиса "социал-трудовики" предложили парламентария Андрюса Палёниса.
Пока не ясно, будут ли менять сразу всех министров. Со сменой более одного министра правительство должно будет проверить доверие в Cейме.
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