Лидер ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский в начале июня обсудил с премьером Саулюсом Сквярнялисом и лидером Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунасом Карбаускисом возможность формализации отношений партий.
Все же, по словам В. Томашевского, после консультаций с руководством ИАПЛ-СХС было решено не начинать переговоры, поскольку предложение "аграриев" не было конкретным.
"Если будут конкретные предложения по исполнительной власти, скажем 2–3 министерства, (...) тогда мы рассмотрим предложения в своей партии официально, взвесим все "за" и "против", стоит ли в середине срока полномочий идти в коалицию", - сказал порталу политик, работающий в Европарламенте.
Р. Карбаускис утверждает, что даже если бы начались переговоры о принятии ИАПЛ-СХС в коалицию, эта партия не получила бы портфелей министров или вице-министров.
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