Из-за заявлений представителей России по поводу командира литовских партизан Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса Литва заявила решительный протест послу России Александру Удальцову.
Aleksandras Udalcovas
© DELFI / Kiril Čachovskij

МИД Литвы информировал, что вице-министр иностранных дел Альбинас Зананавичюс заявил вызванному в МИД послу "решительный протест в связи с обнародованным МИД России и не соответствующим действительности заявлением" о командире литовских партизан А. Раманаускасе-Ванагасе накануне перезахоронения его праха.

Как сообщает МИД, на встрече литовская сторона призвала Россию воздержаться от публичных необоснованных утверждений и от "попыток переписать историю на основании обвинений, сфабрикованных репрессивными структурами оккупационной советской власти".

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"По оценке МИД Литвы, такие заявления российской стороны представляют собой не что иное, как очередную попытку дискредитировать движение сопротивления литовских партизан и отрицать факт советской оккупации в целом", - указывает министерство.

МИД отмечает, что "Литва гордится тысячами женщин и мужчин, участвовавших в антисоветском партизанском движении", а также отдает высочайшие почести А. Раманаускасу-Ванагасу, руководителю и символу этого движения.

Представитель МИД Литвы Мария Захарова в минувший четверг назвала "особо циничным" решение литовских властей провести государственные похороны останков А. Раманаускаса-Ванагаса. Она заявила, что он якобы несет ответственность "за гибель многих мирных жителей", и выразила недовольство тем, что он будет перезахоронен "в непосредственной близости от места погребения" советских военнослужащих.

Руководство Литвы заявило, что исходящая от нынешних властей России ненависть только подтверждает значение А. Раманаускаса-Ванагаса и его заслуги перед свободой Литвы.

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