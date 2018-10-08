МИД Литвы информировал, что вице-министр иностранных дел Альбинас Зананавичюс заявил вызванному в МИД послу "решительный протест в связи с обнародованным МИД России и не соответствующим действительности заявлением" о командире литовских партизан А. Раманаускасе-Ванагасе накануне перезахоронения его праха.
Как сообщает МИД, на встрече литовская сторона призвала Россию воздержаться от публичных необоснованных утверждений и от "попыток переписать историю на основании обвинений, сфабрикованных репрессивными структурами оккупационной советской власти".
"По оценке МИД Литвы, такие заявления российской стороны представляют собой не что иное, как очередную попытку дискредитировать движение сопротивления литовских партизан и отрицать факт советской оккупации в целом", - указывает министерство.
МИД отмечает, что "Литва гордится тысячами женщин и мужчин, участвовавших в антисоветском партизанском движении", а также отдает высочайшие почести А. Раманаускасу-Ванагасу, руководителю и символу этого движения.
Представитель МИД Литвы Мария Захарова в минувший четверг назвала "особо циничным" решение литовских властей провести государственные похороны останков А. Раманаускаса-Ванагаса. Она заявила, что он якобы несет ответственность "за гибель многих мирных жителей", и выразила недовольство тем, что он будет перезахоронен "в непосредственной близости от места погребения" советских военнослужащих.
Руководство Литвы заявило, что исходящая от нынешних властей России ненависть только подтверждает значение А. Раманаускаса-Ванагаса и его заслуги перед свободой Литвы.
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