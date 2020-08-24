Из-за возможного нарушения воздушного пространства во время "Пути свободы" – нота Беларуси

"Их вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Беларуси была вручена нота решительного протеста", - сообщил в понедельник BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Он заявил, что вертолет был виден у Медининкай, в конце живой цепи людей.

"Его можно было видеть визуально. У нас есть информация нашего контроля за воздушным пространством, что есть нарушение", - добавил глава дипломатической службы Литвы.

В то же время белорусское новостное агентство БелТА в понедельник сообщило о попытке нарушения воздушного пространства Беларуси со стороны Литвы - по утверждению Министерства обороны Беларуси, из Литвы был запущен воздушный шар из восьми воздушных шаров с "антигосударственной" символикой.

БелТА утверждает, что полет шара был пресечен вертолетами Ми-24, из-за инцидента готовится нота литовской стороне.

Однако руководитель дипломатической службе Литвы сказал BNS, что пока документы не получены.