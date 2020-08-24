Из-за возможного нарушения воздушного пространства во время "Пути свободы" – нота Беларуси

"Их вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Беларуси была вручена нота решительного протеста", - сообщил в понедельник BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Он заявил, что вертолет был виден у Медининкай, в конце живой цепи людей.
"Его можно было видеть визуально. У нас есть информация нашего контроля за воздушным пространством, что есть нарушение", - добавил глава дипломатической службы Литвы.
В то же время белорусское новостное агентство БелТА в понедельник сообщило о попытке нарушения воздушного пространства Беларуси со стороны Литвы - по утверждению Министерства обороны Беларуси, из Литвы был запущен воздушный шар из восьми воздушных шаров с "антигосударственной" символикой.
БелТА утверждает, что полет шара был пресечен вертолетами Ми-24, из-за инцидента готовится нота литовской стороне.
Однако руководитель дипломатической службе Литвы сказал BNS, что пока документы не получены.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД Литвы: Европа должна высказать единую позицию по Беларуси (20)
Европа должна выразить единую позицию по ситуации в...
В Вильнюсе не останется металлических гаражей: что с ними делать (12)
Появившиеся в советское время металлические гаражи...
"Жыве Беларусь!": кадры, сделанные во время "Пути свободы" в Медининкай Фото и Видео (57)
В воскресенье вечером несколько десятков тысяч людей...
В Литве за минувшие сутки подтверждено 38 новых случаев коронавируса и 85-ая смерть
За минувшие сутки в Литве подтверждено 38 новых случаев...
Экс-советник премьера Литвы: неучастие Сквернялиса в "Пути свободы" – ошибка (13)
Бывший советник премьер-министра Литвы Скирмантас...