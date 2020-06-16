Из-за вероятного загрязнения Немана Литва вручила ноту Беларуси

Об этом BNS во вторник информировал советник министра окружающей среды Юстас Ясконис.
"Вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене подписала ноту Беларуси по поводу возможного загрязнения Немана. Нота будет передана МИД Литвы, чтобы передать по дипломатическим каналам соседней Беларуси", – сказала она.
После получения информации о том, что в реке Неман, в Гродненской области Беларуси, обнаружена массовая гибель рыб, в понедельник эксперты литовского Агентства охраны окружающей среды взяли пробы воды в Алитусе и Друскининкай.
Первые результаты проб показали несколько сниженный, но не критический уровень кислорода, также была выявлена температура воды в 20-21 градус, поэтому, по данным агентства, такая высокая температура могла вызвать сокращение кислорода.
Результаты прочих анализов планируется получить в начале следующей недели.
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