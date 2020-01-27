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МИД Литвы рекомендует гражданам страны временно отказаться от поездок в Китай, пока не будет обуздано распространение коронавируса в этой стране.
Pasaulyje kovojama su žaibiškai plintančiu koronavirusu
Pasaulyje kovojama su žaibiškai plintančiu koronavirusu
© Sipa / Scanpix

"МИД рекомендует временно не ездить в Китай", – сказала BNS в понедельник пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

По данным министерства, в Китае сейчас находится около 300 граждан Литвы.

МИД призвал всех находящихся в этой стране граждан Литвы зарегистрироваться в системе регистрации поездок министерства по адресу https://keliauk.urm.lt/lt/keliones-registracijos-forma.

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В Вильнюсском аэропорту с субботу проверено 11 человек, вернувшихся из поездки в Китай, также проводится подготовка к проведению учений сотрудников аэропорта.

Р. Якилайтене сказала, что у МИД нет информации о гражданах Литвы, находящихся в городе Ухань, откуда начал распространяться коронавирус.

"В посольство никто не обращался за помощью в связи с вирусом", – сказала она.

По официальным данным, коронавирус уже унес жизни 80 человек, им заражено около 2,7 тыс. человек.

ru.DELFI.lt
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