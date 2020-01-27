"МИД рекомендует временно не ездить в Китай", – сказала BNS в понедельник пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.
По данным министерства, в Китае сейчас находится около 300 граждан Литвы.
МИД призвал всех находящихся в этой стране граждан Литвы зарегистрироваться в системе регистрации поездок министерства по адресу https://keliauk.urm.lt/lt/keliones-registracijos-forma.
В Вильнюсском аэропорту с субботу проверено 11 человек, вернувшихся из поездки в Китай, также проводится подготовка к проведению учений сотрудников аэропорта.
Р. Якилайтене сказала, что у МИД нет информации о гражданах Литвы, находящихся в городе Ухань, откуда начал распространяться коронавирус.
"В посольство никто не обращался за помощью в связи с вирусом", – сказала она.
По официальным данным, коронавирус уже унес жизни 80 человек, им заражено около 2,7 тыс. человек.
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