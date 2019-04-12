МИД Литвы сообщил, что в пятницу был вызван представитель российского посольства в Литве.

Ему вручена нота в связи с угрозами в адрес дипломатов после вынесения приговора в деле 13 января.

Посольство Литвы еще 1 апреля обратилось в МИД РФ с просьбой обеспечить безопасность посольства еще 1 апреля, но московский дипломат был вызван после того, как не поступило никакого официального ответа, утверждает литовская сторона.

"Посол вызван потому, что не поступило никакой официальной реакции на ноту ни от МИД России, никакой официальной реакции на ноту ни от МИД России, ни от других ведомств", - сказала BNS пресс-атташе МИД Раса Якилайтене.

"31 марта в посольство Литвы в Москве поступило письмо с угрозами и призывом к сотрудникам посольства и членам их семей в течение месяца покинуть Москву, связанное с вынесением Вильнюсским окружным судом обвинительного приговора в деле 13 января", - утверждает МИД.

"В поступившем в посольство Литвы письме объединяющей ветеранов спецслужб России организации "Ветераны России" дипломатов призывают в течение месяца покинуть страну, в противном случае "может грозить опасность и вам, и членам ваших семей", - сказал BNS отозванный на консультации в Вильнюс посол Литвы в РФ Ремигиюс Мотузас.

По его словам, посольство внутри охраняет литовская полиция, а снаружи - российская.

Вынесенным 27 марта судом приговором в деле 13 января 67 граждан России, Беларуси и Украины осуждены на лишение свободы от 4-х до 14-и лет.

Россия, в свою очередь, завела уголовное дело на четырех судей, рассматривавших дело 13 января, и на экс-прокурора Симонаса Слапшинскаса.

Р. Мотузас сказал, что не располагает информацией о том, что Россия обращалась к Литву с просьбами о правовой помощи.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Советские власти военной силой пытались свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.