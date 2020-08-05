По его словам, с сентября в некоторых школах начнется внедрение обновленной программы общего образования, которая со временем станет всеобщей.
"Учеников нужно заинтересовать и мотивировать, чтобы они полюбили математику, новыми методами воспитывать аналитические и прикладные математические способности, которых, как вы видите, сейчас недостаточно", - сказал министр для пресс-релиза.
Как сказал А. Монкявичюс с этой целью также предстоит улучшать подготовку учителей, повышать их квалификацию, применять современные информационные технологии.
Министр также говорит, что с осени будет улучшаться помощь тем ученикам, которые собираются сдавать экзамены по математике и естественным наукам.
Как сообщает Национальное агентство по образованию (НАО), государственный экзамен на аттестат зрелости по математике не сдала примерно треть из выбравших его более чем 15 тыс. выпускников школ, в прошлом году его не сдали менее одной пятой.
На сомнения некоторых экспертов в том, что из-за плохих показателей экзаменов в этом году останутся незанятыми несколько тысяч финансируемых государством мест в университетах, А. Монкявичюс ответил, что решение об увеличении финансируемых государством мест было рассчитано на "долгосрочную перспективу".
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