По предложению председателя Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, во вторник заседание Сейма состоится, однако после этого будет сделан перерыв до 3 декабря.

"Работа Сейма должна быть непрерывной, но мы должны позаботиться и о том, чтобы как работники канцелярии, так и депутаты были в безопасности", – заявила глава парламента на удаленном заседании.

На заседании во вторник планируется проголосовать по кандидатуре Ингриды Шимоните на пост премьер-министра. По словам главы парламента, более длительный перерыв в заседаниях невозможен, поскольку следует начать рассмотрение бюджета.

Спикер признала, что поскольку часть членов Сейма находится в изоляции, новая правоцентристская коалиция может и не обладать большинством при голосовании.

"Теоретически так может случиться", – сказала глава парламента, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли произойти так, что во вторник правящие могут не иметь большинства голосов.

Она также призвала депутатов регулярно сдавать тесты на коронавирус.

Чмилите-Нильсен сообщила, что в Сейме не будут проводиться мероприятия, за исключением пресс-конференций, депутаты и работники Сейма не будут ездить в командировки, не будут выдаваться временные разрешения на посещение, комитеты и комиссии будут собираться удаленным способом за исключением случаев, когда заседания проходят в закрытом режиме или не могут переноситься в интернет из соображений безопасности.

Проведение закрытых заседаний также рекомендуется фракциям Сейма, в парламенте также будут закрыты пространства для отдыха, будут замерять температуру людей, депутаты не должны собираться в группы.

Если член Сейма входит в группу риска, то для него будет считаться уважительной причиной неучастие в парламентских заседаниях.

Спикер утверждает, что пока не узаконено удаленное голосование, на планарных заседаниях будут рассматриваться "только самые важные, неотложные вопросы".

На минувшей неделе у спикера и еще нескольких депутатов был выявлен коронавирус.

На минувшей неделе завершающий работу на посту министра здравоохранения Аурелиюс Верига призвал остановить работу Сейма минимум на несколько недель, чтобы взять под контроль очаг вируса в парламенте. Министр утверждает, что в отношении депутатов должны применяться такие же правила, как и ко всем прочим жителям страны.