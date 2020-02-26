Из-за коронавируса МИД Литвы не рекомендует посещать южно-корейские города

МИД, обновивший в среду рекомендации по Южной Корее, также призывает всех находящихся в этой стране граждан Литвы внимательно следить за рекомендациями местных властей и придерживаться их.
По данным Всемирной организации здравоохранения на понедельник, количество зарегистрированных зараженных новым типом коронавируса превысило 80 тыс. человек, скончались более 2,6 тыс.
Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии.
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