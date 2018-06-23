Из-за представленной Департаментом государственной безопасности Литвы (ДГБ) информации учреждения Литвы отказались выдать лицензию на экспорт производимых предприятием LiTak-Tak систем управления воздушным движением.
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Пресс-атташе Министерства экономики Аушра Рамошкайте сказала BNS, что предприятие желало получить лицензию на товары двойного назначения - это означает, что они могут быть использованы как для гражданских, так и военных нужд.

«Вопрос выдачи лицензии решался Комиссией стратегических товаров вопроса, и решение Министерства экономики не выдавать лицензии на экспорт двойного назначения ЗАО LiTak-Tak было принято в соответствии с предоставленной Департаментом государственной безопасности Литовской Республики информацией», - сказала BNS А.Рамошкайте.

Конкретные товары и страны, в которые предприятие хотело бы экспортировать, она не указала, так как эта информация может являться коммерческой тайной производителя.

Предприятие не согласно с обнародованием этих данных и на вопросы BNS не ответило. ДГБ также отказался от комментариев.

Вильнюсский окружной административный суд в этом месяце отклонил жалобу LiTak-Tak относительно решений комиссии и Министерства экономики как необоснованную. Это решение может быть обжаловано в течение месяца.

Завод LiTak-Tak, расположенный в селе Сорок татар Вильнюсского района, производит системы управления воздушным движением, радиолокационные системы.

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