Пресс-атташе Министерства экономики Аушра Рамошкайте сказала BNS, что предприятие желало получить лицензию на товары двойного назначения - это означает, что они могут быть использованы как для гражданских, так и военных нужд.
«Вопрос выдачи лицензии решался Комиссией стратегических товаров вопроса, и решение Министерства экономики не выдавать лицензии на экспорт двойного назначения ЗАО LiTak-Tak было принято в соответствии с предоставленной Департаментом государственной безопасности Литовской Республики информацией», - сказала BNS А.Рамошкайте.
Конкретные товары и страны, в которые предприятие хотело бы экспортировать, она не указала, так как эта информация может являться коммерческой тайной производителя.
Предприятие не согласно с обнародованием этих данных и на вопросы BNS не ответило. ДГБ также отказался от комментариев.
Вильнюсский окружной административный суд в этом месяце отклонил жалобу LiTak-Tak относительно решений комиссии и Министерства экономики как необоснованную. Это решение может быть обжаловано в течение месяца.
Завод LiTak-Tak, расположенный в селе Сорок татар Вильнюсского района, производит системы управления воздушным движением, радиолокационные системы.
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