А. Верига в октябре 2017 года подписал распоряжение о выделении 32 тыс. евро на проект университета о вреде алкоголя.

А. Верига работал в ЛУНЗ до назначения на министерскую должность - до ноября 2016 года.

ГКСЭ указывает, что так называемый срок "охлаждения" продолжается год - столько времени считается, что у человека есть связи с бывшим местом работы и он должен устраняться от принятия решений, связанных с ним.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига признает, что допустил ошибку, когда выделил финансирование Литовскому университету наук о здоровье (ЛУНЗ), в котором раньше работал.

По его словам, ошибка формальная и человеческая.

"Министр здравоохранения А. Верига сожалеет, что была допущена ошибка, однако она формальная и человеческая. Было неправильно рассчитано окончание так называемого периода "охлаждения". До конца этого периода оставалась примерно неделя или две", - прокомментировала BNS в среду пресс-атташе министра Лина Шрюбене.