А. Верига в октябре 2017 года подписал распоряжение о выделении 32 тыс. евро на проект университета о вреде алкоголя.
А. Верига работал в ЛУНЗ до назначения на министерскую должность - до ноября 2016 года.
ГКСЭ указывает, что так называемый срок "охлаждения" продолжается год - столько времени считается, что у человека есть связи с бывшим местом работы и он должен устраняться от принятия решений, связанных с ним.
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига признает, что допустил ошибку, когда выделил финансирование Литовскому университету наук о здоровье (ЛУНЗ), в котором раньше работал.
По его словам, ошибка формальная и человеческая.
"Министр здравоохранения А. Верига сожалеет, что была допущена ошибка, однако она формальная и человеческая. Было неправильно рассчитано окончание так называемого периода "охлаждения". До конца этого периода оставалась примерно неделя или две", - прокомментировала BNS в среду пресс-атташе министра Лина Шрюбене.
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