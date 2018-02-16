"Мы готовы дискутировать о том, как даже после "Брексита" сохранить уровень нынешней многолетней финансовой программы, увеличив вклады в бюджет ЕС и, возможно, найдя новые собственные ресурсы", - говорится в письме президента Литвы и премьеров Латвии и Эстонии.

Это письмо президент Даля Грибаускайте передала в четверг находящемуся в Вильнюсе с визитом председателю Европейского совета Дональду Туску.

Она сказала журналистам, что взносы в общий бюджет будут острым политическим вопросом, но Литва готова увеличить свою долю, чтобы инфраструктурные и оборонные проекты финансировались должным образом. По словам Грибаускайте, из-за ухода Великобритании бюджет ЕС потеряет примерно 13 млрд. евро.

"Видя дополнительную потребность в плане сотрудничества в оборонной сфере и в плане большого количества смычек между европейскими странами: электроэнергетических, транспортных и энергетических, - мы на самом деле понимаем, что, применяя определенную формулу, мы хотели бы добровольно поучаствовать в бюджете Европы", - сказала Грибаускайте.

"Но, понимая, что некоторым странам может быть сложно, мы ни в коем случае не оказываем давления, чтобы (взнос - ред.) был обязательно таким или еще больше, говорить об этом еще преждевременно", - добавила она.

В письме также содержится просьба выделить средства на синхронизацию электросетей стран Балтии с Западной Европой и привести в соответствие выплаты фермерам.

Туск не комментировал предложение стран Балтии, но сказал, что переговоры будут трудными.

"Я только что получил письмо, мне нужно больше времени, чтобы проанализировать его содержание, но вы, как всегда, можете положиться на меня", - сказал Туск литовским журналистам.

"В контексте "Брексита" переговоры о будущем бюджете ЕС станут особенно серьезным вызовом. Не только потому, что выход Соединенного Королевства оставит дыру в финансировании, но и потому, что референдум Соединенного Королевства только подтвердил необходимость укреплять усилия, преодолевая важнейшие вызовы - я имею в виду миграцию, оборону и свободное передвижение, особенно мобильность молодежи. Все эти приоритеты потребуют дополнительных средств", - сказал Туск.