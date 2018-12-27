27 декабря должно было состоятся заседание правительства.

"Насколько я знаю, что-то вроде гриппа или какой-то инфекции. Поднялась температура, должно было состоятся заседание правительства, но он обратился к врачам. Сейчас он дома", – сказал BNS советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас.

ВРИО премьер-министра 27 и 28 декабря будет министр финансов Вилюс Шапока.