Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис из-за болезни не будет работать 27 и 28 декабря, сообщает правительство.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

27 декабря должно было состоятся заседание правительства.

"Насколько я знаю, что-то вроде гриппа или какой-то инфекции. Поднялась температура, должно было состоятся заседание правительства, но он обратился к врачам. Сейчас он дома", – сказал BNS советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас.

ВРИО премьер-министра 27 и 28 декабря будет министр финансов Вилюс Шапока.

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